Tøff i pysjamas: Ungt teater om ekstreme avstandsforelskelser og Delillos

På ett lite lekerom ved SUS står det to 16-åringer og tre 9-åringer og synger Delillos sin låt «Tøff i pyjamas» for full hals, foran et publikum bestående av barn, sykepleiere, foreldre og menn i dress.

Barne- og ungdomsteatret (BUT) har i høst satt opp stykket «Tøff i pyjamas». Stykket handler om to ungdommer som er avstandsforelsket i hverandre. De to får hjelp av tre småsøsken, en gitar og Delillos. Hjelpemidler de fleste nok har brukt en eller annen gang.

Fredrik Refvem

En gave til SUS og teateret

Stykket blir et teatertilbud for barn og unge som er innlagt på SUS, men skal i tillegg være en del av Rogaland Teaters repertoar. Loge 5 Vesterlen er en Odd Fellow-losje i Stavanger. Det er deres medlemmer som har samlet inn penger for å gjøre tilbudet ved SUS til en realitet.

– Stykket vil gå én gang i måneden, i to år ved SUS. Men vi håper så klart at vi får utvidet tilbudet, sier Trond Toftevåg, overmester i Loge 5 Vesterlen.

Han er til stede sammen med flere representanter fra Odd Fellow-losjen. De ble et bevis på at BUT har greid å lage et stykke som ikke bare får barn til å le, men også menn i dress.

Fredrik Refvem

Latterlig trist og seriøst

– Trist og seriøs gutt søker trist og seriøs jente til indieband, sier Odd (den forelska gutten) og ser på sine tre småsøsken.

De tre har laget en plakat for ham, for å hjelpe broren med å sikre drømmedama i pyjamas.

– Hva har dere gjort, utbryter han med gitaren på fanget, og ser angstfylt ned i gulvet.

Fredrik Refvem

Publikum i det lille rommet ler. Alle over 15 år har nok også - en gang i tiden - hatt lyst på en trist og seriøs partner som spiller i indieband.

Rommet er nesten helt fullt, både med mennesker og leker. Selv om et skuespill foregår foran deg, får du fremdeles en følelse av sykehus. Fra korridoren kommer det stadig nysgjerrige sykepleiere som stikker hodet inn. Samtidig som barnegråt aldri er langt unna. Utenfor lekerommet er det hektisk, inne i lekerommet er det hektiske følelser.

LES OGSÅ:

Fredrik Refvem

Den fineste jenta i klassen

– Sigrid er den fineste jenta i hele klassen, sier Odd.

– Nei, fortsetter han: Hun er den fineste jenta i hele galaksen.

Fredrik Refvem

Det står tre 9-åringer ikledd skinnjakker og rocker som bare det, sammen med to tenåringer som er veldig tøffe i pyjamas. I tillegg er to regissører er fornøyde med musikkvalget.

Fredrik Refvem

– Vi fikk i oppgave å lage en forestilling for de på SUS. Det vi fikk beskjed om var at stykket måtte ha musikk. Vi begynte å tenke mot barnesanger, men så tenkte vi: trenger vi det? Til slutt landet vi på Delillos, forteller en av regissørene, Carl Jørn Johansen.

Fredrik Refvem

– Men vi måtte spørre SUS om det var greit at vi fikk barn til å snakke om røyk og si «jævelig», men det gikk fint, sier han og smiler.

Johansen har regissert stykket sammen med Nina Godtlibsen, men de unge skuespillerne har hatt mye å gjøre med hvordan sluttproduktet ble seende ut.

– Å jobbe med dette stykket har vært gøy, men slitsomt, sier Camilla Våland Fusdahl og ler.

Tøffe i pyjamas var i hvert fall hele gjengen.

Fredrik Refvem

LES OGSÅ: