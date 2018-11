Sauebonde fra Sirdal og journalister fra Stavanger kan få Bragepris

Jarle Aasland

Jarle Aasland

Tore Kvæven fra Sirdal ble omtalt som en sensasjon da han ga ut romanen «Når landet mørknar». I tillegg til være forfatter er Kvæven lærer og sauebonde, og han legger handlingen til Grønland på 1200-tallet. Og nå Brageprisen-nominert i klassen for skjønnlitteratur.

Aftenbladets kritiker Sigmund Jensen var også imponert. Han ga terningkast 5 og skrev i sin kritikk at Kvæven «overbeviser igjen med sine kunnskaper, innsiktsfulle og sammensatte personportretter og heftige sceniske fremstillinger, skrevet fram i et friskt, melodiøst nynorsk som kler stoffet og tidsepoken godt.»

Femmere og seksere haglet

Aftenbladet var slett ikke alene om rosen:

Tom Egeland i VG ga toppkarakter 6 og skrev følgende: «Mesterlig norsk roman! Tore Kvævens nye historiske roman om menneskene i middelalderen er så mesterlig og makeløst skildret at VGs anmelder måtte lese noen kapitler flere ganger.»

I Adresseavisen skrev Fartein Horgar dette: «En helt utrolig roman! ... «Når landet mørknar» er en på alle måter stor fortelling. Når dette skrives er det ennå tidlig vår, men det er ingen dristig spådom at den kommer til å overleve bokhøsten.» Karakter: 6.

Også i Fædrelandsvennen fikk Kvæven toppkarakter 6: «... ein stor forfattar i ein sjanger som er heller sjeldan i vår tid. ... Det gjekk ikkje lang tid før eg vart fanga. Stoffet, handlinga og språket fengsla meg. Å lese Kvæven er ikkje ulikt å lese ei islandsk ættesoge. Dei ble ofte omsett frå norrønt til eit heller arkaisk nynorsk. Språket til Kvæven er på sett og vis gamalt, men det flyt lett og har poetiske kvalitetar ein ikkje for ofte finn i nye norske romanar», skrev Emil Otto Syvertsen.

Dagbladets Cathrine Krøger landet, som Aftenbladet, på 5:

«... en imponerende dannelsesroman fra vikingtida. ... bunnsolid innsikt i vikingkulturen; fra detaljer om mat, skikker og klær til vikingenes mentalitetshistorie, æres- og hevnkulturen.»

Debatten om borgerlønn

Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal, tidligere ansatte i Aftenbladet og fortsatt ivrige bidragsytere i avisen, er også nominert til Bragepris. De deltar i klassen for sakprosa. Deres bok, «Borgerlønn, ideen som endrer spillet», har fått god mottakelse og en god del debatt.

Utgangspunktet for boken er at det i framtiden neppe blir nok arbeidsplasser til alle - og at en basislønn til alle kan være en løsning på problemet.

På forlagets hjemmeside presenteres boken slik: «Hva om alle fikk en fast inntekt fra staten, uten forpliktelser eller krav? Ville mange slutte å jobbe? Ville flere etterutdanne seg, engasjere seg i frivillig arbeid - eller kanskje starte egen bedrift? De nærmeste årene vil føre med seg teknologiske endringer som vil fjerne mange arbeidsplasser. Roboter truer jobbene til både butikkmedarbeidere, reiseagenter, sjåfører og fondsmeglere. Stadig flere skyves ut av et arbeidsliv som ikke trenger dem lenger. Velferdsstaten som skal sørge for dem, er under press. For å unngå et framtidig sosialt sammenbrudd må vi tenke nytt om forholdet mellom arbeid og kapital, fritid og velferd. Det er her den gamle ideen om borgerlønn har fått ny aktualitet.»

Arbeiderpartiets Hadia Tajik, som også uttaler seg i boken, er blant de skeptiske røstene. Men økonomiprofessor Ola Kvaløy karakteriserte borgerlønn som en god idé etter å ha lest boken.

Alle nominerte

Åpen klasse: populærvitenskap for voksne og barn/ungdom

• Ole Mathismoen og Jenny Jordahl: Grønne greier – om natur og miljø og sånn, Ena forlag

• Anja Røyne: Menneskets grunnstoffer, Kagge Forlag

• Anne Sverdrup Thygeson: Insektenes planet, J.M. Stenersens forlag

• Katharina Vestre: Det første mysteriet, Aschehoug

Barne- og ungdomsbøker

• Anna Fiske: Elven, Cappelen Damm

• Kaia Dahle Nyhus: Verden sa ja, Cappelen Damm

• Kristin Roskifte: Alle sammen teller, Magikon

• Arne Svingen: En himmel full av skyer, Gyldendal

Sakprosa

• Arild Bye: Arne Paasche Aasen, Aschehoug

• Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal: Borgerlønn, Res Publica

• Helene Uri: Hvem sa hva?, Gyldendal

• Peter Normann Waage: André Bjerke. I kampens glede, Aschehoug

Skjønnlitteratur

• Maria Kjos Fonn: Kinderwhore, Aschehoug forlag

• Tore Kvæven: Når landet mørknar, Det Norske Samlaget

• Trude Marstein: Så mye hadde jeg, Gyldendal

• Gunnar Wærness: Venn med alle, Forlaget Oktober

Prisen deles ut i Dansens Hus i Oslo 22. november.