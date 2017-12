Ber staten betale for Domkirken

Spørsmålet er selvsagt om det store, brede engasjementet blant kommunens politikere får gjennomslag i Oslo når forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn skal vedtas. Vedlikehold av kirkebygg er ett av flere temaer i dette forslaget. Nå er høringsnotatet behandlet av formannskapet i Stavanger.

Våre lokalpolitikere har lenge ventet på en avklaring for finansieringen av restaureringsarbeidene som nå foregår i Stavanger domkirke. Alt skal være ferdig til domkirken og byens 900- årsjubileum i 2025. Regningen er beregnet til 305 millioner kroner, og hittil har Stavanger kommune betalt alt.

Jonas Haarr Friestad

«Staten har ansvar»

Fra 2019 av - i den perioden domkirken kommer til å være stengt for publikum - vil de mest kostnadskrevende tiltakene foregå. I disse årene er det ekstra viktig for kommunen å ha garantier om at også staten vil være med på å betale.

Derfor konkretiserte politikerne i Stavanger rådmannens forslag til vedtak noe ved å ikke bare skrive «verneverdige kirkebygg», men «verneverdige middelalder kirkebygg, som for eksempel Stavanger Domkirke.» i sin høringsuttalelse. I vedtaket sies det også at staten har et økonomisk ansvar for eksempelvis Stavanger domkirke.

I høringsnotatet til ny lov om tros- og livssynssamfunn blir det ikke konkludert om hvem som skal betale for vedlikehold og restaurering av middelalderkirkene i Norge. Dette til tross for at den økonomiske fordelingen mellom stat og kommuner er ett av hovedspørsmålene i meldingen.

Det handler nettopp om hvem som skal betale, stat eller kommune. I vedtaket fra formannskapet i Stavanger advares det mot å redusere overføringen til kommunene mer enn det som følger direkte - om staten får ansvaret.

Kommer flere svar

– Jeg håper at det kommer mange høringssvar her lokalt i denne viktige saken, sier varaordfører Bjørg Tysdal Moe..

Høringsfristen er satt til 31. desember i år, og i følge Sven Inge Thorstvedt, leder av Stavanger kirkelige fellesråd, som er fellesorganet for menighetene i Stavanger, er en rekke fellesråd i ferd med å utforme svar på forslaget akkurat nå. Rådet i Stavanger skal behandle høringen på et møte onsdag i neste uke.

I forslaget til høringsutkast fra Stavanger kirkelige fellesråd nevnes ikke Stavanger domkirke spesifikt. Men det bemerkes at « vi mener også at staten må ta et tydelig ansvar for å bidra til sikring og vedlikehold av kirkebygg med store kulturminneverdier.»

I kommentarfeltet nevnes det dessuten at også kirker bygd etter 1900 kan være vurdert som verneverdige kostnadskrevende kulturbygg. Og at det er nødvendig å opprette ordninger som avlaster eier.