Hvorfor får norske kvinner så få unger?

Norske kvinner får ikke de 2,1 barna som trengs for å opprettholde folketallet i landet. I ukens Aftenbla-bla diskuterer vi hvorfor det er slik. I panelet sitter debattredaktør i Aftenbladet, Solveig Grødem Sandelson (to barn), kommentator Hilde Øvrebekk (to barn), journalist Jan Zahl (to barn) og journalist Leif Tore Lindø (to barn).

Vi diskuterer også om Kjell Ingolf Ropstad i KrF virkelig er djevelen? Da regjeringen ble presentert på tirsdag, ble han møtt av en gjeng kledd i røde kapper, inspirert av tv-serien «The Handmaid’s Tale». Er norske kvinner redusert til fødemaskiner, og fratatt alle rettigheter? Hva gir det beste bildet på kvinnenes situasjon i Norge i 2019: De rødkledde på Slottsplassen, eller bildet av de fire partilederne Erna Solberg, Siv Jensen, Olaug Bollestad og Trine Skei Grande?

Bonus: Du får vite hvilken kroppsdel Jan Zahl helst ville kappet av seg hvis valget sto mellom det og flere unger i huset.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og laste ned i Itunes, eller der du finner dine podcaster. Du kan også høre ukens episode her: