En av våre klokeste

1 2 3 4 5 6

Per Arne Dahl: Sårbarhetens kraft - om å finne styrke når du er svak. 252 sider. Gyldendal.

Vi trenger kloke mennesker, og Per Fugelli er ikke lenger blant oss. Men vi har heldigvis folk som Per Arne Dahl. Nå har han skrevet ny bok, «Sårbarhetens kraft», og som alltid er det mye visdom å hente i hans refleksjoner.

Selv om han har bakgrunn som prest og biskop, og Fugelli hadde et helt annet livssyn, har de ett viktig felles ståsted: Begge insisterer på at det virkelige livet ikke er perfekt, at lykken på ingen måte er resultat av enkeltmenneskers egne prestasjoner og jakt på glansbilder, at vi faktisk må godta at smerte, sykdom, nederlag, skuffelser hører livet til.

Over dette bygger Dahl også en himmel av håp; i nederlaget finnes forsoning, og nåden er større enn våre liv.

Utgangspunktet for hans siste bok, «Sårbarhetens kraft», er hans egen sykdomshistorie. Han var aktiv i bispegjerningen da han fikk akutte hørselsproblemer og måtte trekke seg tilbake fra mange arenaer han før behersket. Med dette som startpunkt for 250 siders tekst om sårbarhet og styrke, er det lett å havne i selvopptatthet. Det er også en fare for at hans egen sykdom, som åpenbart er plagsom og hemmende, kan virke bagatellmessig sammenliknet med enda mer dramatiske, livstruende og livsbegrensende sykdommer.

Dette er selvsagt Dahl klar over; «Husk at andre mennesker har langt verre plager (...) Gud, fri meg fra selvopptatt selvmedlidenhet!»

Dermed viser han kortene, han er nesten litt unnskyldende når han forteller oss at andre har det verre, vanskeligere, vondere. «Sammenliknet med de mange millioner mennesker i verden som lider, var det en meget fornem «nød» jeg led. Slik sett burde jeg skamme meg.» Likevel nekter han å gi etter for skammen, som kunne sendt ham inn i taushet, han som hele livet har vært blant kirkens fremste formidlere.

Derfor gyver han frimodig løs på prosjektet sitt, som både er selvopptatt og utadvendt. På sitt karakteristiske vis fletter Dahl inn anekdoter om mennesker han har møtt, sitater fra skjønnlitteratur og fagbøker han har lest. Han beveger seg uanstrengt, nesten kåserende, mellom egne og andres tanker – alltid i forsøk på å si noe viktig, noe sant, noe som både utfordrer og trøster.