Nervepirrende historie som er for god til å være usann

«Flukten fra Øst-Tyskland» er en betimelig og tankevekkende påminnelse om hva slags merkelige politiske eksperimenter som foregikk i Europa for ganske få år siden.

«Flukten fra Øst-Tyskland» handler om to familier som bygget en varmluftsballong for å komme seg over grensen. De måtte bruke stoff fra mange ulike butikker for ikke å vekke mistanke hos etterretningen, derav fargespillet i det ferdige produktet.

Flukten fra Øst-Tyskland

Sjanger: Drama / Spenning / Krigsfilm. Skuespillere: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross. Regi: Michael Herbig. Tyskland, 2018. Lengde: 2 t. 5 min. Aldersgrense: 12 år.

På et eller annet punkt i denne filmen tok jeg meg i å tenke at dette ble for dumt. Det ble rett og slett for usannsynlig at østtysk etterretning skulle sette inn ubegripelig store ressurser for å spore opp en familie de mistenkte at prøvde å forlate hjemlandet sitt. Hadde de virkelig ikke bedre og langt viktigere ting å bruke tiden og ressursene sine på? Vel, i neste øyeblikk kom jeg jo på at det faktisk var så ille. Virkeligheten kan i mange tilfeller kan overgå fantasien, og menneskers streben etter å skape et idealsamfunn ved hjelp av ideologisk tenkning kan få fullstendig absurde utfall.

«Flukten fra Øst-Tyskland» er basert på den sanne historien om to øst-tysk familier som klarte å ta seg fra øst til vest i en hjemmelaget varmluftsballong i 1979. Regissør Michael Herbig tegner et tankevekkende bilde av hvordan det var å leve i det som ble presentert som et sosialistisk paradis, men som i realiteten var et diktatur og en angiverstat hvor myndighetenes spioner kunne være hvor som helst og hvor det kunne vært direkte farlig å fortelle en uskyldig vits som harselerte med regimet.

Nettopp dette bakteppet, hvor man aldri vet hvem som er storebror som følger med, skaper en unik nerve i filmen. Herbig klipper fram og tilbake mellom de som prøver å flykte og de som jakter på dem, og det er intenst spennende fra begynnelse til slutt.

Samtidig får man god anledning til å reflektere over hvor ekstremt galt det kan gå når mennesker med i utgangspunktet gode intensjoner forsøker å presse alle mennesker inn i en identisk form for å skape et samfunn hvor alle har det godt. Det mest skremmende i akkurat dette tilfellet er kanskje hvor nær oss det er, både i geografi, kultur og tid.

Publisert: Publisert 23. desember 2019 10:01