50 musikere på én plate er ikke alltid lurt

Kanskje ikke Tor Kjetil Espedal skal slutte i dagjobben, men han har laget en fengende debutplate med potensial.

Tor Kjetil Espedal jobber som lærer, musiker og prosjektleder. På 35-årsdagen valgte han å satse på solokarrieren. Tre år senere er debutplata klar. Foto: Anders Minge

Tor Kjetil Espedal: «Anledningen» (Green Village Music)

Tor Kjetil Espedal har gitt ut sin første fullengder som soloartist. Espedal har drevet med musikk lenge og er utdannet i håndverket. Frem til nylig har han for det meste spilt og skrevet for andre, blant andre Bjarne Brøndbo og Jahn Teigen. Nå har han altså laget musikk under eget navn.

«Anledningen» har tatt over tre år å fullføre. Resultatet er en proff produksjon, bestående av rocka poplåter som omhandler alt fra midtlivskrisen, kjærligheten, verdensproblemer – og løsninger. Resultatet er altså mangfoldig. Albumet lider derimot av mangfoldigheten, det kommer jeg tilbake til.

Espedal skal ha for å ikke prøve å dytte hverdagen under teppet. 37-åringen er en trebarnsfar fra Randaberg og brødfør seg som lærer og musiker. Han har laget låter for sine jevnaldrende som de kan identifisere seg med. Det vinner han på.

Derfor slipper han også delvis unna med de «dølle» låtene om at han helst vil «sittedanse» når damene svinger seg:

Det finnes ulike måter å kose seg på ...

... Jeg har ikke tenkt å reise meg

Eg vil bare sittedansa, borti her i hjørnet

Han er også ærlig om sin egen, litt tidlige, midtlivskrise. Dessverre redder ikke ærligheten Espedal fra klisjégryta: Låten «I mårå ska eg begynna», i likhet med flere av de andre låtene på albumet, er i overkant inspirert av Kaizers Orchestra og Janove Ottesens signaturvokal.

Hvis jeg i tillegg tar tak i teksten, blir låten fort uoriginal:

I mårå ska eg begynna

I mårå skal eg slutta

Med alt det der

Du vet ka eg snakke om du

I mårå ska eg begynna

Eg love deg det

Låter som «I mårå skal eg begynna», «Flyte opp til slutt» og «Sett fyr på kalenderen» høres ut som en blanding av Kaizers, Vamp og Stavangerkameratene. Om den blandingen høres bra ut eller ikke, er opptil enhver.

Jeg ville likt å høre Espedal bruke sin musikalske kompetanse på noe mer nyskapende. Samtidig som jeg skjønner det kan være vanskelig å lage fengende poprock på Stavangerdialekt uten å få det til å minne om Kaizers’ arv.

Espedal har erfaring innen de fleste sjangre. Gospel, jazz, rock, kor og piano – for å nevne noe. Hans vide erfaring høres på plata: Noen ganger går han i Kaizers-fellen. Andre ganger kan man føle kirka gjennom høyttalerne. Gospel og korstemningen kler Espedal godt.

Vamp kommer i tankene på kjærlighetslåten «Löv». En søt låt, med dristige lyriske grep. I overkant klissete for min del, men kan anbefales for turtelduer over et glass rødt.

Espedal kan låtoppbygninger, lyrikk og har melodisk teft, men han oppgir at over 50 musikere har jobbet med «Anledningen». De har alle gjort en god jobb, men jo flere kokker, dess mer søl.

50 personer. Én plate. Dette mener jeg er noe av grunnen til at albumet aldri virker ektefølt. «Anledningen» kunne gjerne vært mindre polert og mer troverdig.

Jeg skjønner ikke helt hvem Espedal synger for, når han ikke synger til de i midtlivskrisen: Vil han være rockestjerne? Predikant? Trebarnsfar? Eller klimafrelser?

Uansett så kan man ikke gjøre middelmådige låter gode ved å sette inn mange gode musikere.

Når det stikket er stukket, sier jeg følgende: «Anledningen» har en underholdningsverdi og vil falle i smak hos rett målgruppe. Hver eneste låt har allsangfaktor. Et album for en fuktig bryggekveld på Randaberg.

Beste spor: «Pushvarsel», «Löv».