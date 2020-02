Elin Furubotn albumfeirer ti år som fulltidsmusiker

For ti år siden forlot Elin Furubotn jobben i psykiatrien for å bli fulltidsmusiker. Men fremdeles stopper hun innom og spiller for dem som er i vanskelige livssituasjoner.

Elin Furubotn har laget albumet «Blikk» i forbindelse med sitt 10- og 20-årsjubileum som artist.

– Det har blitt viktig for meg. Folk er folk, ikke sant? Men ikke alle klarer å leve som alle andre. Ikke alle kan gå på konserter, i teater eller på kino. Livet er bare ikke sånn. Derfor er det viktig for meg å spille på institusjoner, for pårørende eller andre i vanskelige livssituasjoner, sier Furubotn.

For ti år siden sluttet hun i jobben som psykiatrisk sykepleier. Hun ga ut sin første plate, «Tikk Takk», i 1999, men det tok ytterligere ti år før hun tok den store avgjørelsen om å satse som fulltidsmusiker.

– Det har gått veldig godt, men jeg er glad for at jeg jobbet i psykiatrien i så mange år. Bevisst eller ubevisst er det mye fra den tiden som sniker seg inn i tekstene mine, sier Furubotn.

Nye og gamle

I år markerer den nå Oslo-utflytta Stavanger-artisten at det er 20 år siden hun ga ut musikk for første gang. Albumtittelen «Blikk» kan du sette både «framover» og «bakover» foran. Seks sanger er fra arkivet, blant dem «Så lett det kan ver», en duett med Morten Abel. De andre seks sangene er splitter nye.

– Jeg har sett etter en råd tråd i det jeg har laget. Det nærmeste jeg kommer er at jeg alltid har vært opptatt av å formidle håp, og en slags «pytt, pytt, det ordner seg»-holdning. Sånne tema dukker opp både i de gamle og de nye sangene mine.

Omtrent der, mener Furubotn, kommer erfaringene fra jobben som sykepleier inn.

– Det handler om å bli sett og akseptert for den du er. Jeg har sett at mange unge sliter med dårlig selvfølelse og selvtillit. Det gjelder forresten voksne også. Kanskje min musikk kan spille en rolle der. Det kan være som pusterom, til trøst, latter eller hva det måtte være.

Med og uten billett

De siste årene har hun jobbet tett med Torbjørn Økland (tidligere Vamp-medlem). På albumet har hun også med seg Freddy Holm (produsent og musiker), Ellen Brekken (kontrabass) og perkusjonist Gunnar Augland.

I løpet av mars, april og mai skal Furubotn spille nærmere 25 konserter i kjølvannet av plateslippet. Da venter alt fra små kneiper til kirker og kulturhus.

I tillegg til de vanlige konsertene har hun altså flere stopp på steder der det av ulike grunner ikke løses billett.

– De aller fleste konsertene jeg spiller er helt vanlige. Men så har jeg disse stoppene der jeg treffer folk som sliter med rus, psykisk sykdom, spiseforstyrrelser eller er pårørende. I frykt for å bli litt pompøs: For meg handler det om å gi noe tilbake og å få jobben som musiker til å handle om noe større.

– Jeg er veldig glad for at jeg får anledning til å gjøre begge deler. Og jeg er veldig glad for at jeg hoppet i det for 10 år siden og våget å bli musiker på heltid.

