Nydelig sang om morens død

M.T. Hadley: «Empty» (Empty/PIAS/Border)

En enkelt sang kan være nok. For Martin Hadley heter den «Janet» og handler om moren som døde av kreft.

Den kom sommeren 2016, og Frank Ocean trakk fram sangen. Dermed nådde den et stort publikum, og nå kommer omsider debutalbumet. «Janet» er for anledningen forsynt med en fersk video fra strendene i Cornwall, der familien tilbrakte feriene.

Det er lett å bli sittende med «Janet» på repeat, men albumet har mer å by på. Det slås raskt fast med «Private eye», en sår sang om kjærlighet: I hope you want me more than him.

Mot slutten får vi også den nydelige balladen «Rattle»: You will feel nothing but heartache, heartache, heartache and doom.

Sangen var den første han skrev, i 2011. Filosofi-studenten fra Stoke Newington i London har hatt sitt å slite med. Det formidler han gjennom elektronisk pop med soulfølelse.

Til tider i overkant syntetisk, men med en gitar her og en saksofon og en tromme der. Og en gjennomført følelse av hva et menneske er.

Beste spor: «Private eye», «Janet», «Rattle».