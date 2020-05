Spenstig familiekrønike

BOK: Underholdende og innholdsrikt familieepos, fullt av fortellerglede og finsk fjernsynsteater.

Nina Wähä ble nominert til den høythengende svenske Augustprisen for romanen «Testamente».

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Nina Wähä: Testamente. Roman. Oversatt av Monica Aasprong. 495 sider. Pax.

Tornedalen i Sverige og Finland er litterært udødeliggjort i Mikal Niemis forfatterskap, men Nina Wähä (f. 1979) bidrar i «Testamente» til å forsterke det mytologiske inntrykket av et polarisert samfunn med læstadianere og avholdsfolk på den ene siden, og på den andre siden såkalt vanlige folk «som var gode til å drikke og føde barn».

I kjølvannet av vinterkrigen 1939 blir 15 år gamle finsk-karelske Siri gift med krigsveteranen Pentti Toimi. De får fjorten barn, og det er deres liv som så overbevisende skildres i denne bredt anlagte, underholdende og Augustprisen-nominerte fortellingen som tar til med at den gravide datteren Annie tidlig i 1980-årene vender hjem til gården Aaparjärvi.

Det er lille julaften og søsknene er samlet for første gang på mange år: Storebror Esko, som er prisgitt farens nykker; Tatu, som trekker på skuldrene av selv de groveste kvestelser; homofile Lauri, som får sin seksuelle debut i fjøset til en onkel, «som trykket ham opp mot en av båsveggene med de samme hendene som på søndagen hadde vært foldet i bønn og drukket kirkekaffe», for å nevne noen.

Fortellerperspektivet er allvitende, forfatteren har et suverent overblikk over romanens topografi og personenes sjelsliv. Gjennom nærgående portretter av familiemedlemmene, i et ledig språk, klokt og melankolsk og med mengder av mørk humor, skildres en dysfunksjonell familie med faren Pentti («Hjernen hans var som et minelagt landskap»), to for tidlig døde barn og en mørk familiehemmelighet som omdreiningspunkt. Når testamentet skal fullbyrdes, kommer så Pentti til orde og får forklart seg om kjærligheten, sorgen, religionen, krigen, rettferdigheten, døden og sannheten: «Jeg har vært redd bare en gang (...) da vi gikk oss rett på en russer og jeg ble nødt til å stikke ham med bajonetten».

Romanen reiser flere spørsmål, bl.a. om man er ansvarlig for familiens synder, hva som kreves for å kunne stå opp for seg selv og om noen mennesker fortjener å dø før de får gjort mer skade. Boken gir ingen entydige svar. Men når familiens hemmelighet etterhvert rulles opp og avsløres, er det neppe noen tvil om at vi alle er forpliktet overfor hverandre og dem som kommer etter oss.