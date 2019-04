Ukens anbefalte sanger

– Det kjennes så surrealistisk og stort ut at noe som har vært bare mitt, så lenge, skal bli alle andre sitt også, sier hun om «Nothing now».

Sangen skildrer maktesløsheten man kan oppleve når noe eller noen trenger seg inn i livet ditt og visker ut deler av den du var.

Debutalbumet er ventet neste år. I mellomtiden får «Nothing now» følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Nothing now – Helena Leinebø

Living in the UK – Diesel Park West

Frightened by the sound – Justin Townes Earl

Got you – Amyl and the Sniffers

I still love you (Now and then) – Josh Ritter

Einsam i lag – Daniel Kvammen & Eva Weel Skram

Bank robber – Eli Paperboy Reed

Gloomsville – Tommy Tokyo

In my hometown – Buford Pope

Thanks a lot – Band of Skulls

World on fire – Rick Vito

Always on my mind (live) – Pet Shop Boys

Every dream can become a nightmare – Jonah Tolchin

Fool’s game – Glen Hansard

Shitty ballet – Bleached

Ivry – Soundwalk Collective & Patti Smith

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.