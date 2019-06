Stort drama når by møter bygd i Iran

3 kvinner

Originaltittel: Se Rokh. Sjanger: Drama. Nasjonalitet: Iran 2018. Regi og manus: Jafar Panahi. Skuespillere: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei. Lengde: 1 time 40 min. Aldersgrense: 12 år. Kinopremiere: 7. juni.

1 2 3 4 5 6

At han både har husarrest og arbeidsforbud som filmskaper, stopper ikke Jafar Panahi i å lage samfunnskritisk film om hjemlandet Iran, for deretter å smugle dem ut av landet. Stolen hans sto igjen tom da «3 kvinner» ble vist i hovedkonkurransen i Cannes i fjor, og stakk av med prisen for beste manus. Likedan da han vant Gullbjørnen i Berlin for «Taxi Teheran» i 2015.

Det er imponerende i seg selv hva Panahi får ut av et ikke-eksisterende budsjett og seg selv i de fleste posisjoner, også som den mannlige hovedkarakteren. Men «3 kvinner» er en imponerende film i seg selv: Gjennom tre særegne kvinneskikkelser, gir han et fascinerende portrett av dagens Iran: Én feiret skuespiller fra tiden før revolusjonen, en stor tv-stjerne i nåtiden, og en ung jente som blir bremset i sin skuespillerdrøm.

Bønn om hjelp

Åpningen er svært så dramatisk: En kjent og feiret iransk skuespiller mottar en video med svært desperat innhold fra en ung jente som drømmer om å bli skuespiller. Familien nekter henne å motta plassen på teaterskolen hun er tatt opp på, og hun bønnfaller den kjente kvinnen om hjelp til å overtale dem. Skuespilleren kontakter deretter sin venn, regissøren Jafar Panahi, og ber om hans hjelp. Sammen legger de ut på en reise til den lille fjellandsbyen på grensen til Tyrkia for å finne den desperate jenta.

Smart fortalt

De finner et isolert samfunn som følger med i tiden via tv og medier, men der inngrodde tradisjoner står mye sterkere enn i storbyen Teheran. Med sjarmerende og gjestfrie beboere, som tviholder på sin rett til å fordømme alle som lever på siden av de gjeldende tradisjoner og kjønnsrollemønstre. Deres selvrettferdige motstand mot å ta steget inn i en framtid som synes uunngåelig, og samtidig fordømmelse av fortiden, gir et presis og tankevekkende bilde på hvordan Iran forholder seg til resten av verden, slik Panahi ser det.

Fortalt med nydelig foto, fascinerende biroller og særdeles smart fortellerstruktur.