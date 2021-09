Streik kan ramme Rogaland Teater

Uenigheter om pensjon kan føre til at 221 arbeidere i kultursektoren blir tatt ut i streik fredag. 19 av disse arbeider ved Rogaland Teater.

Hvis medarbeidere ved Rogaland Teater tas ut i streik, blir «Revizor» avlyst fra og med fredag denne uken.

Bakgrunnen for den potensielle streiken er at arbeidstakerne krever en hybridpensjon, som er den samme pensjonsordningen de har i private barnehager.

I lønnsoppgjøret 2015 ønsket arbeidsgiverorganisasjonen Spekter å endre pensjonsordning på grunn av en akutt økonomisk situasjon ved flere kulturinstitusjoner. I 2016 ble det derfor inngått en midlertidig avtale om innskuddspensjon.

Ifølge en pressemelding fra LO Stat innebar avtalen et felles mål for arbeidsgiverne og arbeidstakerne om at en varig pensjonsordning skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser.

«Vi inngikk den midlertidige pensjonsordningen ene og alene fordi arbeidsgiver lovte oss at dette skulle sikres i en varig ordning. Vi valgte å stole på arbeidsgiver. Så langt har ikke arbeidsgiverne vist vilje til å oppfylle avtalen» står det videre i pressemeldingen som kom fredag formiddag.

Kan bli avlyst

Hvis streiken blir en realitet, vil oppsetningen på hovedscenen bli avlyst fra og med fredag, opplyser informasjonssjef Pernille Kaldestad til Aftenbladet. Utover det har hun ikke oversikt over mulige konsekvenser.

Teaterdirektør Ellen Math Henrichsen vil heller ikke si noe om hvordan teateret vil bli påvirket av en mulig strek. Hun sier imidlertid at det er sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte. Men først når det faktisk blir streik, vil ledelsen se hva som skal skje videre. Følgene avhenger også av hvor langvarig streiken vil bli, understreker hun.

Dette er de som kan bli tatt ut i streik 3. september:

Den Nationale Scene 29 Den Norske Opera & Ballett 54 Det Norske Teatret 25 Nathionaltheateret 2 Rogaland Teater 19 Bergen Filharmoniske Orkester 92