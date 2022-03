En ekte original, i godt selskap

Alf Terje Hana er en gitarist som virkelig følger hjertet. Gary Husband er en perfekt lekekamerat.

Alf Terje Hana og Gary Husband har laget album sammen mens koronaen herjet.

The Trackers: «Vaudeville 8:45» (Abstract Logix)

Alf Terje Hana er meg en skrue. Ikke ubegripelig, men en sånn god skrue som man med ganske alminnelige verktøy kan forstå seg på og forholde seg til. Som gitarist har han det i seg å både være en rockens arbeidshest på trygge stier og en sann original. Hør ham for eksempel spille med Froddi & Compagniet, der han buldrer fram rockeklassikere. Nokså rett fram, og helt kanon.

Men Hana er egentlig en slags gitarens Lars Monsen, en mann som trives aller best litt uti der, i krattet og med de ville vekstene, på steder som har torner og skraper deg opp på leggene.

I og rundt disse villvekstene finner han stadig nye lekekamerater. Plutselig dukket The Police-trommis Stewart Copeland opp og spilte med vår mann. Så kom pitlemeg Gary Husband, også.

Ukjent navn? Vel, kort fortalt er han en brite som har jobbet med Jon McLaughlin, Allan Holdsworth og sånne folk. Han er en størrelse som i utgangspunktet ikke setter seg i et studio i Hillevåg fordi han har lite å gjøre. Men disse to har funnet den berømte tonen, og de har virkelig funnet tonen.

Fakta The Trackers Alf Terje Hana, gitarist fra Stavanger, har blant annet spilt i band som Wasaband, Leif & Kompisane og sitt eget Athana-prosjekt. Gary Husband, trommis, komponist og tangentspiller fra Leeds. Bakgrunn fra John McLaughlins gruppe The 4th Dimension, Allan Holdsworths band og Level 42. Les mer

Velkommen inn

«Vaudeville 8:45» er litt rockeavdelingen på Maijazz, litt 70-talls fusion, litt funky rifferock, støy og sjau, blåtoner, ville gitarløp og et framskutt trommesett som Gary Husband ublygt forsyner seg fra. Albumet er et slags bestillingsverk ingen egentlig har bestilt, og med åpne ører, åpent sinn og sansen for frekt og mye gitarspilling kan du få veldig mye glede av albumet.

Her er lekne, funky «Two foxes» med sugende riff og call and response-lek. Her er sørgmodige «The drowning», småkaotiske «The middle distance», ville og harde «Living time» og en lang, utsvevende og flott coverversjon av Radioheads «All I need».

Sammen med Gary Husband kommer han med stadige skifter og brudd med det du tror kommer. De har en herlig lemfeldig omgang med «oppskriften». Ofte ligger det et streit lag av fire fjerdedeler i bunn, som et «velkommen inn»-skilt på døren.

Når du kommer inn i entreen begynner ting å skje. De sklir ut, de eksperimenterer, de drar ut skuffer og skap og finner skisser til jazz, rock, funk, støy, prog og det som måtte ligge hjertet nærmest. Resultatet er det stikk motsatte av heismusikk.

The Trackers insisterer på oppmerksomhet og konsentrert lytting. Utfordrende? Absolutt. Mer kunst enn underholdning, mer for en time alene i godstolen enn som taffelmusikk til middagsselskapet.

Originalt og intrikat

Du må også ha kondis for å høre mye – veldig mye – ekspressivt gitarspill. Hana er ikke sjenert. Det er heller ikke Gary Husband eller noen av de mange bassistene. I tillegg smører de på med synther og litt diverse strømførende som gjør dette til en tettpakket lytteropplevelse. Men det er en opplevelse. Originalt, velgjort, sprøtt og fint og tøft og i det hele tatt.

Dette albumet er sannelig litt snålt til tider, men det røsker tak i deg og blir værende hvis du orker å la det surre en stund.

Alf Terje Hana er ikke enkel. Han er en ekte original som lager intrikat, kompromissløs og fri musikk. Sammen med Gary Husband mister han aldri hovedveien av synet, men de trives best på stier der villniset har grodd delvis over den jevne og tilgjorte stien.

Ikke la det skremme deg fra å gi The Trackers et forsøk, for denne utgivelsen er en aldri så liten fest.

Beste spor: «Two foxes», «Deep stepping», «All I need».