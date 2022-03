Lærte av Prine

Appalachene har fostret mye flott, inkludert en artist fra den fattigste biten.

Ian Noe er ute med album nummer to.

Geir Flatøe Journalist

Ian Noe: «River fools & mountain saints» (Lock 13/Border)

Var du så heldig å høre John Prine i Oslo Konserthus i 2020, fikk du også med deg oppvarmeren Ian Noe. Nå er det for sent å oppleve Prine. Han var en av de største, men falt som et tidlig offer for koronaen to måneder etter konserten.

31 år gamle Noe er derimot blant oss ennå. Han debuterte i 2019 med «Between the country» og er fra lille Beattyville i Kentucky, kalt den fattigste, hvite byen i USA. Som på debutalbumet synger han nydelig og troverdig om folk rundt seg.

Ny produsent er Andrija Tokic, mens lydbildet er styrket av bassist Jack Lawrence fra The Raconteurs og Jason Isbell-keyboardist Derry deBorja.

Du skjønner hvorfor hedersmannen Prine valgte å ta Noe med på turné. De er ikke så ulike, og sangene er like solide som fjellene i Noes hjemstat. Strikken tøyes likevel når «Road may flood» glir over i Bonnie Tylers «It’s a heartache». Det slo kanskje Noe at sangene lignet.

Beste spor: «Pine Grove (Madhouse)» , «River fool», «Tom Barrett».