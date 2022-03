Født i feil kropp

BOK: Godt og tankevekkende om to transpersoner på tur for kjønnsbekreftende behandling.

Molly Øxnevad er født 1996 i Stavanger og er for tiden bosatt i Viborg i Danmark. Hun debuterte med romanen «En sånn rød amerikansk scooter» i 2020.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Molly Øxnevad: «Feminin gange». 114 sider. Oktober.

Henrik Øxnevad (f. 1996) debuterte i 2020 med «En sånn rød amerikansk scooter», om tre ungdommer fra Stavanger som utforsker kjønnsidentitet, rus og seksualitet. I «Feminin gange» videreføres noe av tematikken, og når forfatteren nå heter Molly Øxnevad, er det grunn til å tro at forelegget utspringer fra hennes egne erfaringer.

Det handler om Liam og Tor, ekskjærester på vei til Oslo i et gammelt vrak av en bil. Liam skal til konsultasjon på Rikshospitalet med tanke på kjønnsbekreftende behandling. Mye av romanen er bygd opp omkring tilbakeblikk på forholdet, idet jeg-fortelleren Tor sliter med savn og sorg over at det tok slutt. Her er mange fine observasjoner og refleksjoner omkring kjærlighet, omsorg og anerkjennelse, om å se og bli sett, og å være til for hverandre.

Når Liam er født jente og Tor kler seg som en kvinne, kan den flytende identiteten og seksualiteten de oppviser være nokså forvirrende. Det er imidlertid ikke nødvendig med spesialkunnskap om transspekteret for å kunne kjenne empati med hovedpersonene og leve seg inn i den ensomheten og fortvilelsen, utfordringene og påkjenningene. Det som skriker til meg hver dag, som Øxnevad skildrer.

Man skulle kanskje tro at dette utgangspunktet avstedkommer scener med mobbing og avvisning, men den største krenkelsen er det i grunnen legen ved Rikshospitalet som står for, i det som både er en godt skrevet, fullstendig absurd og dårlig kamuflert transfobisk scene som man tenker egentlig må høre hjemme i et fjernt århundre.

Et av Molly Øxnevads siktemål synes da også å være nettopp det å opplyse, tillegge romanen en slags oppdragende funksjon og skape større forståelse for hvorfor det for enkelte kan oppleves som eksistensielt avgjørende å få kjønnsbekreftende behandling. Akkurat det synes jeg hun lykkes godt med. Romanen er vellykket lest med Brandes-briller og som pensum for alle som ønsker å forstå hvordan det er å leve med kjønnsdysfori.

I 2016 trådte loven om juridisk kjønn i kraft. Den tillater helserettslig myndige personer over 16 år å endre juridisk kjønn uten krav om diagnose eller forutgående behandling. Livet er kort. Folk må få være seg selv den stunden vi har. Men selv om romanen er godt skrevet, troverdig, original og med minneverdige formuleringer, svekkes den nok også rent litterært betraktet av dette underliggende debattpreget.