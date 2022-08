Myke fall

Pom Poko møter Fieh i et jazzete hip-hop univers på BangBang Waterguns debutalbum.

BangBang Watergun er: Ragnhild Moan, Ask Vatn Strøm, David Andreas Emhjellen Paulsen, Erlend Tredal og Sigmund Vestrheim.

¡BangBang Watergun!: Colors (Jazzland Recordings)

«Colors» er soundtracket til den unge, litt skeptiske, hovedpersonen som leter etter mening og sinnsro i et moderne liv, lyssatt i retro glow: Myke fall med skarpe kanter, dramatikk, men med lave skuldre, håp, tro og kjærlighet med tidvise nikk til nihilismen.

BangBang Watergun skinner sterkest når de byr opp til dans. Bassen leder som regel an, og bassist Erlend Tredal har helt klart roen her – Khruangbin would approve. Vokalist Ragnhild Moan er best når funken får flyte fritt, som for eksempel på «Disperse» og «Two for two». Tekstene veksler mellom gjenkjennelige banaliteter på overflaten, som kan dras inn i det eksistensielle og relasjonelle – og tanker i klartekst.

Bandet tester og smaker gjennom hele plata, uten at det fører til tap av helhet. Jazzen gir de en solid, men bevegelig grunnmur, mens impulsene og inspirasjonene fra ulike sjangere får møblere resten av huset. Resultatet er levende, interessant og uforutsigbart.

Beste spor: «Disperse».