Hurra for Østerrike!

MAIJAZZ: Tre mann, 20 instrumenter og lånte hits. Jo, det blir god stemning av sånt.

Østerrikeren David Helbock hadde med seg to lekekamerater og en romslig utstyrspark til Stavanger.

David Helbock, Spor 5, tirsdag kveld. Publikum: 150. Spilletid: 80 minutter.

Hvem er David Helbock? Ikke hørt om ham? Ikke jeg heller, før for en snau uke siden. Han er en ukjent størrelse her på bjerget, men han var et svært hyggelig bekjentskap, pianisten fra Østerrike. Med seg hadde han Johannes Bär, spillende i alt i messing, fra trompet til bassflygelhorn og tuba. For å hindre dødtid og ledige lemmer tar han seg også av 40 prosent av et trommesett, litt perkusjon og beatboxing. Andreas Broger spiller saksofoner, klarinett og ulike fløyter. Ja, og han synger litt. Helbock sjøl, sjefen for det hele, spiller «bare» flygel, en øvelse som gjør ham til både musiker og materialforvalter. Han er tidvis like mye oppi flygelet som han er ved tangentene. Litt preppa piano, litt strengelek, perkusjon og i det hele tatt.

Disse tre gjør veldig, veldig mye, og de gjør det aller meste veldig godt. Ankepunktet er når Broger og Bär synger. De hadde ikke kommet videre til Oslo hvis sang var deres eneste talent, for å si det på idolsk. Diktene som følger David Helbock egne komposisjoner synges, og det var ingen höydare. Funksjonelt, men ikke mer.

Resten er de gode på.

Hits på hits

Til sammen spiller de altså et tjuetalls instrumenter. Legg til lydbearbeiding, sampling og kreativ bruk av mikrofoner, og du har en voldsom spennvidde. Helbock viser seg å være en oppfinnsom pianist og arrangør. Han drar oss gjennom alt fra groovy og småfunky saker til rolige, atmosfæriske låter. Noen er hans egne, noe er lånte fjær.

Våre østerrikske gjester spiller for eksempel en aldeles nydelig versjon av Esbjörn Svenssons «Seven days of falling», en skikkelig perle av en innertier. Dempet, behersket og nydelig. Så raser de gjennom en hakkete og travel versjon av «African marketplace» av den sørafrikanske pianisten Abdullah Ibrahim. «Spain» er alltid et fyrig sirkusnummer. Her var trioen høyt og lavt og høyt igjen mens de raste gjennom Chick Coreas klassiker.

Helbocks egne sanger spenner fra groovy nakkeslengere til mer klassiske jazzlåter, som regel med plass for litt pling-plong og utforskning av hvilke odde lyder man kan knø ut av et instrument. De klarer utmerket å unngå at alle skiftene og fiksfakseriet sklir ut i bare innovasjon og «se hva vi har funnet på og får til». Vi har sett noen eksempler på det, sånne der musikken blir en tilskuer til teknikken. Disse tre er aldri der, selv om det for oss spesielt interesserte er artig å se hvordan tre mann kan late som de er et storband. Klart Andreas Broger spilte på to saksofoner samtidig. Vi noterer også første gang vi har sett en mann spille tuba, 40 prosent av et slagverk og didgeridoo – samtidig.

Jazz på svenska

På Herbie Hancocks «Watermelon Man» starter de med blokkfløyte, tuba og en liten togkonduktørfløyte. I løpet av 47 sekunder har de tatt med seg flygelet og saksofonen, og sistemann har satt på beatboksen. Det er gjort med humør og kanskje litt for show, hva vet vel jeg, men musikalsk fungerer det som bare juling.

Helt til slutt spille de svensktoppen «Visa Från Utanmyra», en annen klassiker som trekkes et stykke ut i blåveisen. Da hadde 80 minutter med tysk, svensk, amerikansk, afrikansk, indisk, spansk og jegvetikkehvaslags inspirasjon fløyet forbi, hvilket var riktig hyggelig. Og hva lærte vi av det? Jo, sjekk gjerne ut en ukjent, europeisk trio en tirsdag. De kan være riktig så bra, selv om vi ikke kjenner igjen navnet.