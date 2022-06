Durek Verrett klager inn Se og Hør til PFU

Durek Verrett klager inn Se og Hør til PFU etter en sak om hans helsetilstand, ifølge Dagbladet.

Durek Verrett mener Se og Hør har brutt tre punkter i Vær varsom-plakaten i en artikkel om helsen hans.

NTB

Verrett klager inn magasinet over en artikkel som ble publisert 17. desember, som handlet om at han var blitt alvorlig nyresyk, skriver Dagbladet.

– Opplysninger om egen helse er noe av det mest sensitive og private vi har. Derfor er det straffbart å lekke helseopplysninger, og det er straffbart å publisere helseopplysninger om enkeltindivider uten eksplisitt samtykke, skrev prinsesse Märtha Louise i en uttalelse til NTB, via sin manager Carina Scheele Carlsen, etter artikkelen var publisert.

Durek Verrett ønsket ikke å medvirke i artikkelen og sa han ikke ønsket noen som helst omtale om sin sykdom, og Verrett mener at Se og Hørs artikkel etterlater et inntrykk av at han stilte opp i saken.

Klagen gjelder brudd på tre punkter, som blant annet omfatter misbruk av andres følelser, saklighet og omtanke i innholdet, og respekt for privatliv.

– Jeg kan bekrefte at Se og Hør har mottatt en klage fra sjaman Durek. Se og Hør ser fram til en grundig behandling i utvalget og deres vurdering av saken. Vi jobber nå med et tilsvar til klagen og finner det derfor ikke naturlig å kommentere saken ytterligere før behandling i Pressens Faglige Utvalg, sier ansvarlig redaktør i Ulf André Andersen i Se og Hør til Dagbladet.

Verrett forlovet seg nylig med prinsesse Märtha Louise og var nylig i Oslo i forbindelse med feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag.