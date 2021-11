Kjell Inge Torgersen gir ut to album – to dager på rad

Kjell Inge Torgersen tror han har en slags norgesrekord når han nå slipper to helt nye album – på to påfølgende dager.

Kjell Inge Torgersen spilte inn «Aks av gull» på ny i selskap med Stavanger Symfoniorkester, i mai i år, for å feire 15-årsjubileet. Nyinnspillingen inneholder også en nyoversatt Sting-låt.

NTB-Gitte Johannessen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Eg likar å tro at eg tar ein slags Noregsrekord her. Eg har ikkje gjort noko som helst research, men eg har iallfall ikkje høyrt om akkurat dét før, sier han med et smil til NTB.

Stavanger-artisten feirer to jubileer i år, begge for plateutgivelser. For i 2021 er det 15 år siden «Aks av gull» kom ut – der han sang Sting-låter oversatt til nynorsk. Med personlig tillatelse fra stjernen selv, etter at hans folk hadde ønsket å få lese også de nye tekstene – som ble oversatt tilbake fra nynorsk til engelsk, ord for ord.

I 2006 sa Torgersen til NTB at å synge på norsk «er som å gå ut på en is som til enhver tid kan briste».

– Folk forstår hva du sier. Og det er det gode! Jeg tror vi nordmenn er flinkest i norsk, da mister vi ikke så mange nyanser som når vi hører på en engelsk tekst. Når vi forstår ordene og begrepene som brukes, blir det som ekstra lysglimt i en tekst; det skaper et tettere forhold.

Les også Anmeldelse: Flott julegave

Ny Sting-låt om bord

Nå har Kjell Inge Torgersen gjort en liveinnspilling sammen med Stavanger Symfoniorkester, med nye arrangement for orkester, samt en helt nyskrevet gjendiktning og tolkning av Stings «Shape of My Heart», som ble til «Hjarta i mitt bryst».

– Låta er historia om mannen som forsøker å avdekkje skjulte mønster i livet, korfor hendinger tilsynelatende skjer på slump, gjennom å forsøke å finne eit skjult system – i kortspel, forteller Torgersen, og gir et eksempel på teksten.

«Eg veit at ein spar er eit sverd for soldatar, eg veit kløverblom gjer lukke i slag. Eg veit at ruter er som dyr ametyst, men slik er ikkje hjarta i mitt bryst».

Om bord er også «All This Time», alias «Tidevann og lagt til Stavanger, «Every Breath You Take» til «Andedrag», «Fragile» til «Skjøre», «Fields of Gold» til nettopp «Aks av gull» mens «Roxann» bare har mistet en e.

I mørke og lys

Kjell Inge Torgersen kaller symfoniinnspillingen «ei fantastisk markering av songar som har fulgt meg gjennom lyse og mørke dagar, i bryllup, feiringar og i gravferder». Han har blant annet sunget seg gjennom den i en NRK-sending fra

– Dei har vore med meg gjennom alle desse 15 åra, og konsertar har tatt meg til Tromsø og til Kristiansand, til Voss og Lillehammer, til grender og storbyar – og til utlandet. Songane har jamvel blitt spelt på radio i eit titals land elles i verda.

Men samtidig har han hatt sine julekonserter på hjemmebane. Og album nummer to ut er opptak fra fjorårets konsertserie «Julelegender», etter juleplaten som utkom i 2011 og sørger for Torgersen-jubileum nummer to.

Julemysterium

«Julelegender – Den blå karfunkel» er et utvalg av sanger fra det opprinnelige albumet, med både amerikanske julesanger i nynorsk gjendiktning og nyskrevne sanger som blant annet «Stjernenatt». De har på den nye plate fått selskap med historien om den blå karfunkel – et julemysterium med Sherlock Holmes, i den eneste julehistorien Sir Arthur Conan Doyle skrev.

Som så mange andre artister legger Kjell Inge Torgersen ut på juleturné, og skal gjeste Oslo, Kristiansand og Stavanger med «Julelegender»-konserten, der han lover helt ny historie og ny musikk.