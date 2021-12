Historisk pris til «Verdens verste menneske»

New York-kritikerne kåret fredag «Verdens verste menneske» til årets beste utenlandske film. Det har ikke skjedd før med en norsk film.

Skuespiller Renate Reinsve på den røde løperen før festpremieren på «Verdens verste menneske» på Klingenberg kino i Oslo 15. oktober.

NTB

Kåringen kan få betydning for sjansene til å bli Oscar-nominert, melder Rushprint.

Medlemmene av filmkritikerlaget i New York, New York Film Critics Circle (NYFCC), er som regel de første blant laugene i USA som kårer de beste filmene innen ulike kategorier for året som er gått. For særlig filmene innen kategorien beste utenlandske film vil en kåring medføre en synlighet som kan bli avgjørende for sjansene til å bli nominert til en Oscar.

Produsent Thomas Robsahm sier en norsk film aldri har hatt større sjanse til en Oscar.

– Jeg er selvsagt ikke objektiv, men dette er jeg ikke i tvil om: vi har aldri før hatt en større sjanse til å vinne en Oscar. Aldri før har en norsk film blitt framhevet som favoritt i USA før den ble valgt som norsk kandidat, sier han til Rushprint.

Filmen rundet forrige helg et besøkstall på 200.000 etter en drøy måned på kino bare i Norge.