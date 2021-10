Benny Andersson: – Det hjalp å være svensk

ABBAs gjenforening: Den mest etterlengtede i pophistorien.

ABBA, her ved Benny Andersson og Björn Ulvaeus, er tilbake. Men comebacket blir en kort affære.

Det skriver i alle fall The Guardian i et nytt, stort intervju med Björn Ulvaeus og Benny Andersson. Der forteller de begge hvor fint det har vært for dem å ha basen i Sverige – både gjennom gjenforeningen og i gjennombruddsårene.

– Jeg tror det hjalp å bo i Sverige, å være svensk hjalp. Det var ingen oppstandelse. Folk kjente oss igjen, det gjør de fortsatt, men de forstyrret oss aldri – det var ikke noe hysteri, ikke noe slikt. Det var rolig. Vi har kunnet jobbe her, sier Benny Andersson i intervjuet.

De forteller videre at Agneta Fältskogs og Anni-Frid Lyngstad hadde et vilkår for å bli med på gjenforeningen. De ville ikke være med på markedsføringen rundt bandets gjenforening. Men begge var virkelig glade for å kunne gå i studio igjen, bedryer Ulvaeus og Andersson.

I intervjuet sier Andersson at gjenforeningen tar slutt etter det aktuelle albumet og turneen.

– Jeg sa aldri «nå er det slutt» i 1982, sier han – og legger til:

– Jeg sa ikke da at ABBA aldri skulle gjøre noe mer. Men i dag kan jeg si: Dette var alt.