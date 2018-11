14 timers stand-up-maraton i garasjen

– Jeg var jo litt bekymret for om folk ville komme rett fra nachspiel på den første forestillingen. Heldigvis gjaldt det bare to av 30, og de oppførte seg veldig fint, sier Rune Bjerga.

Klokken nærmer seg 13 på ettermiddagen, og komikeren gjør seg klar for å gå på scenen for fjerde gang denne dagen. Den første forestillingen startet klokken 7. Den siste blir spilt klokken 21.

30 spente publikummere er i ferd med å samles i en i utgangspunktet rolig gate på Våland. En mann kommer gående med et konsentrert blikk ned i mobilen, som om han ikke klarer å bestemme seg for om gps-en har sendt ham til rett adresse.

– Se på han der. Her står jeg, der står Pallesen med suppegryta, der er partyteltet og de mobile toalettene, og han er fortsatt ikke helt sikker på om han har gått rett, sier Bjerga og humrer litt.

Spøk ble alvor

Fyren med mobilen må selvsagt få gjennomgå litt for dette i det neste showet, som straks skal starte. I seks timer har folk strømmet til og fra garasjen på Våland, og enda er han ikke halvveis. Hvordan i alle dager finner en mann, som klarer å selge ut DNB Arena, på at han har lyst til å arrangere ikke mindre enn åtte show på en dag - i garasjen sin?

– Fordi det er veldig gøy. Dette var noe som begynte litt som en spøk, men så ble det alvor. Jeg ble litt inspirert av et stunt på Humorfestivalen for noen år siden. Så jeg tror ikke jeg finner opp kruttet, men jeg forvalter det ok. Det har gått veldig bra til nå. Jeg kommer jo veldig tett på folk, sier Bjerga.

Hvis man skulle forsøke å se for seg hvordan et humorshow i en garasje på Våland ville fortone seg, ville man kanskje forestilt seg noe forholdsvis primitivt, i et lokale hvor sykler, akebrett og vedsekker krangler om plassen med publikum. Men så er det ikke helt sånn. Bjerga har fått satt opp to mobile toaletter i oppkjørselen. Han har varmelamper inne i lokalet og gardiner mellom forteltet og garasjen, slik at ingen trenger å være redde for å fryse. Og skulle man likevel bli litt hutren, serveres det varm suppe, laget og servert av tidligere landslagkokk og Fisketorget-sjef Karl Erik Pallesen.

Mistenkelig ryddig

Garasjen er i selv så ryddig at man mistenker at den ikke egentlig er en garasje, og Bjerga har dekorert veggene med gamle show-plakater. Latterbrølene runger langt oppover gata når han drar i gang en historie om naboene sine. Det ser ikke ut til å plage naboene det minste, men mange kaster nysgjerrige blikk mot Bjerga-garasjen mens de rusler forbi.

– Det var viktig for meg å gjøre det skikkelig. Det skal være en totalopplevelse. Og det virker som om folk liker det, alle de åtte showene ble jo utsolgt ganske kjapt. Det var til og med noen som kom helt fra Haugesund for å få det med seg, sier Bjerga.

Erik Falkeid Asbjørnsen og Mari Anne Ravnås Olsen fra Jørpeland har sikret seg plasser på første rad. De har sett Bjerga flere ganger før, og ville ikke gå glipp av dette.

– Han er en veldig god komiker. Det er noe med væremåten, han er så naturlig, og treffer oss godt, sier Asbjørnsen.

Olsen er enig.

– Det er helt utrolig å se et show i et lokale som dette. Man føler seg veldig velkommen, det er en veldig inkluderende stemning her, sier hun.

De to tildeler komikeren terningkast 6 for showet før de rusler videre mot sentrum. Om kvelden skal de i Stavangeren og se Dag Schreiner.

– For en dag! oppsummerer Asbjørnsen.

Spenning på morgenkvisten

Bjerga selv ser både opplagt og fornøyd ut idet han er halvveis i dagens program, selv om morgenen bød på litt mer spenning enn han hadde håpet på.

– Det første som skjedde var at strømmen røyk. Heldigvis klarte vi å få ting på plass igjen før de første kom litt før 7, sier Bjerga.

Han hevder for øvrig at han ikke går lei av å holde det samme showet så mange ganger på rappen.

– Hvis publikum er med, er jeg med. Og folk har kost seg, da blir det alltid kjekt.

– Hva er forskjellen på dette og å spille for 4700 i DNB Arena?

– Det er ingen forskjell. Publikum er publikum. Det er kanskje litt forskjellig når jeg gjør meg klar til å gå på. Jeg har jo for eksempel ikke så lyst til å tryne foran 4700 mennesker. Men jeg har ikke lyst til å tryne foran 30 heller. Så det er ganske likt, men selvsagt mer intimt her, sier Bjerga.