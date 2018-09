Konteiner + sopp = Politisk kunst om ulogikk

Fakta: Stian Ådlandsvik Hvem: Kunstner født i Bergen i 1981, bosatt i Oslo. Teknikk: Primært skulptur, men også billedkunst. Aktuell: Åpning av utstillingen av skulpturverket «Posture» på Hå Gamle Prestegård lørdag 1. september. Deltar selv på omvisning søndag kl. 13.30.

Hva er likheten mellom internasjonal handel og soppen kjuke? Kunstner Stian Ådlandsvik vil ikke gi deg svaret på den gåten. Han håper i stedet at hans splitter nye skulptur «Posture» får deg til selv å tenke over balansen mellom nytte og skade ut fra øyet som ser.

Pål Christensen

Et par dager før utstillingsåpningen, kommer en trailer kjørende fra Rosenberg verft til Hå Gamle Prestegård. Om bord: En hullete fraktkonteiner. En brun pappeske full av kjøkkenforklær i gild farge. Og en kjuke i metall. Ved steingjerdet på parkeringsplassen er det satt opp trepaller. Her skal konteineren heises på plass.

Ådlandsvik er på plass for å se til at alt blir slik han har sett for seg.

Konteineren, som er basisen for kunstverket, er sendt til Norge fra Kina med skip. Når vi kjøper varer fra Kina, kommer konteinerne stappfulle med varer, og drar tilbake fulle med plast- eller papirsøppel til resirkulering.

Rigide fraktregler

Men det får være grenser til sløsing med plass, arbeidskraft, forsøpling og miljøfiendtlige utslipp! Derfor finnes det en regel som sier at du ikke bare kan komme her og sende en konteiner uten innhold rundt halve kloden. Noe må fraktes!

Pål Christensen

– Hun som har hjulpet meg med handelen i Kina, kjente noen som laget kjøkkenforklær. Vi fikk en kasse, og løsningen ble å frakte en pappeske full av disse gul-oransje forklærne. Dermed ble også de en del av skulpturen, gliser Ådlandsvik.

Ideen fikk han for ti år siden, å skape et konteinerkunstverk som sa noe om global økonomi, rettigheter og moral, nytte og skade. Ådlandsviks plan var å frakte konteineren tom fra Kina, for deretter å få norske arbeidere med gode arbeidsavtaler og skikkelig sikkerhetsutstyr til å omgjøre den til et kunstverk ved å bygge konteineren om.

Men til hva?

Det funderte Ådlandsvik mye på gjennom årene, parallelt med at han laget og stilte ut andre skulpturer og malerier.

Ådlandsvik er også naturinteressert, og særlig i sopp. I nærheten av der han bor ved Østmarka i Oslo, vokser det mye kjuke. Dette er en sopp som fra gamle tider har hatt nytteverdi for mennesker, blant annet som knusk til å skaffe ild og som legemiddel.

Men kjuken er også en parasitt. Den vokser på trær, og forårsaker dermed brunråte som til slutt får treet til å knekke sammen.

Da visste han.

Og da han for halvannet år siden besøkte Hå Gamle Prestegård og så fraktskipene sige forbi i horisonten, så nær naturen og det kulturhistoriske landskapet, bestemte han også at «Posture» måtte stilles ut her, og bli laget på Rosenberg Verft.

Pål Christensen

Ådlandsvik fikk 3D-skannet og digitalisert en kjuke. Dermed ble en metallkjuke bygd av skivene som ble skåret ut av konteinerveggene. Mens konteineren kan oppleves utenfor galleriet, både fra utsiden og innsiden, befinner metallkjuken seg innendørs i galleriet.

Ådlandsvik har vært på Rosenberg verft i tre uker og samarbeidet med sveisere der om jobben.

- Nesten poetisk ulogikk

– Det er det den absurde, nesten poetiske ulogikken i hvordan noe som er nyttig for noen er skadelig for andre jeg vil at folk skal fundere på gjennom denne skulpturen, sier Ådlandsvik.

Lørdag åpner også utstillingen «Bortenfor» med Marius Moe på Hå Gamle prestegård. Begge utstillingene blir stående til 7. oktober, med omvisninger hver søndag.