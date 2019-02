«Grease»: Steindumt og fryktelig underholdende

1 2 3 4 5 6

«Grease». DNB Arena, fredag kveld. Publikum: 4500. Spilletid: 2 timer 30 min utter (ink. pause). Regi: Tom Sterri.

Musikal i DNB Arena, kan det fungere? Fredag kveld (med reprise på lørdag kveld) fikk vi testa akkurat det når hele «Grease»-produksjonen fra Chateau Neuf var på besøk. Og jo, det går fint det. 4500 mann så en frisk, underholdende versjon av en musikal som gir melkesyre til intellektet etter 26 sekunder, men nå er det ikke der «Grease» vil pirre oss. Den sikter på den delen av hjernen som liker gamle, litt slitte hits, friske farger, forførende rockabilly-light og de nervebanene som er koblet til forplantingsorganet.

Sandy, dette gudsordet fra landet, Frøken Pripp, svinser sukkersøtt rundt og er seg sjøl - 100 prosent! - helt til hun snur på en femøring, legger fra seg evangeliet om å være seg sjøl - 100 prosent! - låner en skinnjakke og litt leppestift og eeeendelig synes Danny Zuko hun er kul. OMG, det er så dumt at man kan få eksem, men det låter stilig, ser kult ut og omfavnes av noen skikkelig stilige, store show-numre som nesten er verdt inngangspengene. Koreografene skal ha klapp på skulderen, det samme skal alle med bærende roller. Steindumt, men fett! Go, grease lightnin’!

Kveldens høydepunkt

«Grease» kjenner vi fra filmen som våre kjærester tvang oss til å se for at vi skulle få kjangs. Vi så våre brødre famle seg gjennom en slags lo-fi-ungdomsskole-variant på Grendahuset på Hommersåk og mange har sett oppsetninger her og der. Den blir ikke bedre med årene, men den er like underholdende hvis den kjøres med høyoktan blybensin, gode sangere og en stor nok produksjon. Denne versjonen, som har kommet med trailere over fjellet fra Oslo (by på Østlandet, rett ved Lillestrøm) er sånn. Bånn gass, ingen nyanser, nørdete nørd, harrykule gutter, søtfrekke jenter, rett fram og rama-lama-lama-ka-dinga-da-dinga-dong. Regissør Tom Sterri, med sin Metusalem-rutine, har ikke gjort en pøkk for å oppdatere noe som helst, bortsett fra et kort og vakkert lite øyeblikk helt til slutt. Jeg skal ikke røpe hva det er, men...jo, jeg røper det. I tre komma sju sekunder brytes den parodisk heterofile gutta boys vs. Pink Ladys-hø-hø-brum-brum-fikk-du-snøret-i-bånn-stemningen, og det er definitivt kveldens øyeblikk.

Vi er definitivt tilbake til sommeren 1958. Det snakkes, synges og danses om muligheten for å komme i hinandens underbukser, om cola og biler, det løftes på skjørter og kjemmes olja hår. Alt er som du forventer. Gjengen som framfører denne selvfølgeligheten av en musikal er veldig bra folk. På rad ørten, rett nedenfor fyllekalaset/kjadrestevnet i den ene VIP-boksen, klarte vi ikke se et eneste ansikt, ikke noe mimikk eller detaljer av noe slag. Min sidekvinne så olmt på sinn mann, som nok hadde spart 200 raske på sine billetter, da hun satte seg. Der ble det neppe noe rama-lama-lama-ka-dinga-da-dinga-dong den kvelden, din kjiping.

Fengende på grunnå

Men de store linjene fikk vi med oss, og de var slettes ikke verst. Det svinger, humøret på scenen er godt og med jevne mellomrom kommer det småspektakulære femminuttere der det kreler av polkadott-kjoler og skinnjakker i heftige danser og råkkanråll-låter. Balladene er hopelessly devoted to å mane fram litt søtladen romantikk - og det funker. Det er ikke mindblowing på noen som helst måte, men det er høveleg friskt og tilstrekkelig kompetent.

Og selv for oss som satt heeeelt i icing under Kesti-trøya, en hel håkki-bane unna the action, joda, vi brummet med på «Go, grease lightnin', you're burnin' up the quarter mile, da-da-da-da-da-da-da-da-da». For du kan si mye om denne musikalen. Den er håpløst gammeldags, grunn som en sølepytt, stereotypiene flyr rundt på scenen som ville høns og historien henger liksom ikke på noe som ligner på greip. Men det er skrudd sammen masse fengende musikk til den løvtynne fortellingen. Den framføres godt av masse scenetalent. Bandet spiller så det spruter og til slutt kapitulerer man, skrur av hjernen og humrer litt av det som må være en slags historisk bunn-notering på bløtvitsefronten fra Øivind Blunck - og der har nivået vært lavt før. Man blir litt revet med og tar seg sjøl i å småsynge «I'm outta my head hopelessly devoted to you».

Go, grease lightnin'!

Ensemblet, regissører og produsenter av «Grease» skal ha for å skvise ute ganske god underholdning av denne steinen av en musikal. På sølepyttgrunna flyter den først og fremst fordi den har nok hits som sangere og dansere ublygt, og med store fakter, blæster ut i håkkihallen. Det er energisk, de synger reit og fint og manuset er akkurat godt nok, selv om den norske oversettelsen noen steder er mer seksualflau enn sexyfrekk. Jeg så en mor, med datteren i setet ved siden, som var helt på grensen til hyperventilering da T-Bird-gutta sang «Ja fortell, ja fortell, fikk hun smake ditt sverd». Den ble vanskelig å forklare på på veien hjem.

Nu vel, elegant er det kanskje ikke, men «Grease» er tufta på raske biler, enkle gutter, villige damer og utsikter til å få pult. Sånn er det, og det kan vi leve med, så lenge det låter stilig og ser bra ut. Go, grease lightnin'!