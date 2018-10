Sevland blant talerne på Ittepå-konferanse

Med et budsjett på 330 millioner kroner og publikumstall på nesten 2 millionar er Stavanger 2008 det største kulturarrangementet som er gjennomført i Norge. Stavanger har ikke akkurat slått på stortromma for å markere at det er 10 år siden byen var kulturhovedstad. Politikerne har tidligere sagt nei til et foreslått forskningsprosjekt i Iris-regi som skulle undersøke langtidseffektene av kulturhovedstadsåret. Men det er satt av 200.000 til planlegging og gjennomføring av tiårsjubileet.

I flere runder har politikere og administrasjon diskutert hvordan markeringen - en konferanse - skal foregå. Denne konferansen har hatt en litt trang fødsel. Kommunen hadde i utgangspunktet reservert Zetlitz-salen og foajéområdene i konserthuset i perioden 12.-17. mars 2018. Den planen røyk, blant annet fordi kulturadministrasjonen hadde sin fulle hyre med å ferdigstille Stavangers nye kulturplan.

Politikk og samarbeid

Men konferanse blir det. Én dag, onsdag 7. november, i Maskinhallen på Tou. I invitasjonen fra kultursjef Arnfinn Bjerkestrand heter det at «Konferansen Open Port 2018 vil med utgangspunkt i visjon og mål for Stavanger2008 forsøke å gi innsikt i og kunnskap om Stavanger-regionens kulturelle framtid.»

Konferansen skal ledes av Erik Aasheim, journalist, kommunikasjonsrådgiver og tidligere NRK-programleder. Her skal det diskuteres «...hvor står det regionale kultursamarbeidet i dag? Hva er dagens politiske tenkning om kultur, og politikernes ambisjoner for regionens kulturpolitikk? Hvilke kvaliteter har vi, og hva skal vi satse på?».

– Vi vil særlig se på to aspekter. Kultur i by- og samfunnsutvikling og kultur i yttringsfrihetsperspektiv. Så skal vi diskutere hva vi lærte av 2008 og hva vi kan ta med oss inn i framtiden, sier Arnfinn Bjerkestrand, kultursjef i Stavanger kommune.

Han er vel så opptatt av å se framover som å mimre om kulturhovedstadsåret.

– Samtidig er det mange interessante aspekter ved 2008 vi kan ta tak i. Ville vi for eksempel klare å gjennomføre noe lignende igjen i dag? Ville sponsorene vært med? Ville politikerne gjennomført et tilsvarende løft nå? Det er spennende å diskutere, særlig med tanke på det kommende byjubileet, sier Bjerkestrand, som påpeker at dette ikke er det eneste arrangementet i 2008-jubileet.

– Vi har støttet arrangementer blant annet på Gosen skole, gjennom Hele Rogaland Leser og High Hopes-filmen.

Gjesteliste

Foreløpig er ikke veldig mange gjester bekrefta, men på lista over sikre kort finner vi Leif Johan Sevland, direktør i ONS. Han var ordfører i Stavanger i 2008 og helt sentral i arbeidet med kulturhovedstadsåret. Sentral var også Rolf Norås, tidligere kultursjef og strategidirektør for Stavanger2008. Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS, kommer. Det samme gjør Siri Aavitsland (direktør i Museum Stavanger), Lars Helle (sjefredaktør i Stavanger Aftenblad) og Hagit Yakira (universitetslektor og koreograf, Fakultet for utøvende kunstfag v/UiS).

Lokale kulturpolitikere er invitert til paneldebatt om regionens kulturelle framtid. Flere gjester skal annonseres de neste ukene.