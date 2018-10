Romeo og Julie-forstillingen måtte avbrytes

Mette Arnstad, som spiller mor til Julie, fru Capulet , falt og skadet foten under tirsdagens forestilling.

– Vi kan ikke fortsette når det er skade på skuespillerne. Dette var et hendig uhell, og slikt skjer jo, sier informasjonssjef Pernille Kaldestad sent tirsdag kveld.

Hun er nettopp orientert om uhellet, og kan ikke si mer om skaden.

– Det føltes nok litt dramatisk for publikum som satt i salen når forestillingen ble stoppet. Men jeg tror folk har forståelse for at vi måtte bryte.

– Arnstad sklei, men jeg vet ikke helt nøyaktig hva som skjedde. Det var uansett såpass galt at hun ikke kunne fortsette.

Ifølge lesere falt Arnstad av scenen, og en ambulanse kom til stedet.

Tommy Ellingsen

Forestillingen ble stoppet rett før slutt.

Publiklum vil ifølge Kaldestad bli kontaktet onsdag, og få nye billetter.

– Men vi tenker først og fremst på Mette. Jeg vet ikke nå hvor skadet hun er. De er seige, disse skuespillerne. Mye tøffere enn fotballspillerne som må av banen når de vrikker en fot.

Om forestillingen onsdag kan gå som planlagt, kan ikke Kaldestad svare på før hun vet mer om hvordan det står til med Arnstad.

– Vi møter på jobb i morgen, og tar det derfra, sier hun.

STIG HAVARD DIRDAL

LES OGSÅ: