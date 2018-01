Rybak tilbake i MGP

Det er litt av et elitelag som NRK presenterer mandag – som startfelt i årets Melodi Grand Prix. Alexander Rybak er klar, ni år etter at han vant hele Eurovision med rekordsum og storslageren "Fairytale". Denne gangen bærer Rybaks selvkomponerte bidrag den megetsigende tittelen "That’s How You Write a Song".

Alexander Rybaks nye MGP-låt skal kappes med ni andre bidrag 10. mars i Oslo Spektrum, der TV-titterne skal stemme fram vinneren sammen med internasjonale jurygrupper. Nytt av året er at alle ti sanger slippes i sin helhet samme dag.

Fjorårets vinnere, JOWST med Aleksander Walmann, prøver seg også på nytt etter sin respektable tiendeplass med "Grab the Moment" i fjorårets Eurovision-finale – men kun med Walmann på scenen. Den norske vinnerlåten skal i ilden i mai i Portugal.

Her er de ti sangene som skal konkurrere om seier.

Charla K: «Stop the Music»

Tekst og melodi: Charlotte Kjær/Per Gessle/Alex Shield

Tønsberg-jenta Charlotte Kjær (29) bor nå i Stockholm, der hun fant tonen med låtskriver, produsent og artist Alex Shield både privat og profesjonelt. I fjor signerte hun platekontrakt med Per Gessle. Hun har også vært med på å skrive "Stamina" for Anastacia.

Alejandro Fuentes: «Tengo Otra»

Tekst og melodi: Alejandro Fuentes/Angel ArcePututi/Alejandro ArcePututi

Den nye gitarkameraten (30) var først å se i "Idol" i 2005. Siden Alejandro opprinnelig er fra Chile, har han ifølge NRK ønsket å gjøre kjærlighetssangen som er hans bidrag, på spansk.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Aleksander Walmann: «Talk to the Hand»

Tekst og melodi: JOWST (Joakim With Steen)/Jonas McDonnell/Magnus Klausen

Aleksander Walmann (32) har vært å se både i "The Voice" i 2012, i "Stjernekamp" i fjor høst, og naturligvis som sanger sammen med JOWST i fjorårets Eurovision med "Grab the Moment". Nå deltar de to for andre gang, men med bare Walmann på scenen.

Stella & Alexandra: «You Got Me»

Tekst og melodi: Gustav Eurén/Niclas Arn/Stella Mwangi/Andreas Alfredsson

Det var NRK som brakte sammen Stella Mwangi (31) og Alexandra Rotan (21) for å gjøre denne låten, noe som beskrives som "full match". Mens Stella Mwangi er anerkjent rapper, reiser Alexandra Rotan verden rundt som hovedvokalist for Alan Walker. Begge har MGP-historie å vise til: Stella vant med "Habahaba" i 2011, mens Alexandra tro til i juniorutgaven i 2010.

Vidar Villa: «Moren din»

Tekst og melodi: Vidar André Mohaugen/Jonas Thomassen/Martin Thomassen

Vidar Villa (26) er en av fjorårets mest strømmede norske artister med sine partylåter. Nå synger han om to venner, der den ene er forelsket i kompisens mor.

Tom Hugo: «I Like I Like I Like»

Tekst og melodi: Tom Hugo Hermansen

Hermansen (38) skriver for både norske og internasjonale artister, sistnevnte i Japan, Tyskland og Kina. Han synger også sine egne låter. Tom Hugo deltok i MGP for første gang i 2013 med sangen "Det er du". Nå er han å høre på engelsk.

Ida Maria: «Scandilove»

Tekst og melodi: Ida Maria Børli Sivertsen/Stefan Törnby

Etter å ha sunget seg nesten til topps i fjorårets "Stjernekamp", trår Ida Maria Børli Sivertsen (33) på ny i MGP – der hun sist prøvde seg som låtskriver i fjor med "Mama's Boy", sunget av Ella. Men denne gangen står Ida Maria selv på scenen.

Rebecca: «Who We Are»

Tekst og melodi: Kjetil Mørland

2015-vinneren Kjetil Mørland, som skrev "A Monster Like Me" og kom på 8. plass i Eurovision-finalen, er tilbake med en ny låt – og en ny kvinnelig sanger: 19 år gamle Rebecca Thoresen. Hun har blant annet varmet opp for Isac Elliot og Donkeyboy på Hvalstrand – og spilt på Bluebird Café i Nashville.

Nicoline: «Light Me Up»

Tekst og melodi: Nicoline Berg Kaasin/Johan Larsson/Emilie Adams

Kjent fra blant annet "The Voice" i 2015 og "Stjernekamp" i 2016, har Nicoline vært med i Melodi Grand Prix og Eurovision-finalen før – som korist for Margaret Berger i 2013. Hun koret også for Agnete i 2016 i Eurovision. Denne gangen er hun klar med en låt hun selv har vært med på å skrive.

Alexander Rybak: «That’s How You Write a Song»

Tekst og Melodi: Alexander Rybak

Alexander Rybak (31) er Norges egen Eurovision-legende etter at han hanket inn utrolige 387 poeng i den internasjonale finalen i 2009 med "Fairytale", noe som var rekord. "Fairytale" gikk videre til å toppe en rekke europeiske hitlister, mens albumet "Fairytales" ble utgitt i 25 land og sikret ham et stort publikum ute.

De ti utvalgte får sjansen til å kjempe om å vinne Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum 10. mars. Vinneren sendes til Eurovision Song Contest i Portugal i mai. I likhet med i fjor skal vinneren kåres sammen med en internasjonal jury. NRK fikk inn rekordmange bidrag som ville være med og konkurrere – hele 1200 i tallet. Disse ble silt ned til 100, som ble vurdert av en lyttergruppe på 50 personer, før de 10 finalistene ble plukket ut.