Krigen er alle tings far

BOK: Medrivende om aldrende kunstmaler som plages av fortid og krigsminner.

Peter Serck er aktuell med romanen «Mot mørket». Foto: Thomas Brun

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Peter Serck: Mot mørket. Roman. 286 sider. Cappelen Damm.

I Peter Sercks (f. 1957) romaner kastes gjerne den fremmedgjorte hovedkarakteren ut på de sytti tusen favners dyp i en eksistensfilosofisk fortelling der hen sitter fast i sin egen tilværelse, ikke hører til noe sted og heller ikke kommer seg av flekken.

Så også med kunstneren Georg i «Mot mørket», forfatterens syttende roman, som både stilistisk og tematisk er umiskjennelig sercksk. Georg er opprinnelig tysk, men flyttet til Oslo for å gifte seg med Alma. Han «hater den fornedrende alderdommen» og er i ferd med å miste synet. Han plages av fortid og minner som han ikke klarer å frigjøre seg fra, men som han bearbeider gjennom kunsten, eller mer presist: Han maler i et forsøk på å holde krigen på avstand; store bilder med «krasse, aggressive penselstrøk».

Opposisjon til nazismen

Romantittelen spiller dels på at han er i ferd med å bli blind, dels på at han befinner seg i livets høst og snart skal tre ut av tiden, og dels på hans mentale tilstand, men kan også forstås som at han står i opposisjon til det mørket nazismen representerer. Stadig vekk ser han seg selv og familien i kjelleren i Berlin, der de søkte tilflukt under bombeangrepene.

Han minnes Alma, som er død av en lungebetennelse han tror han har smittet henne med, og som han har skyldfølelse for. Han minnes reisene de foretok i Europa, for å studere kunst, og han husker hennes melankolske bitterhet over deres vanskelige, barnløse ekteskap.

Han tenker på foreldrene, som var nasjonalsosialister; de tok livet av seg, det var han som fant dem. Og på søsteren Edi, som forsvant. Bokbålene Unter den Linden, Krystallnatten, Sudetenland, Anschluss, Polen, faren som snakket begeistret om «Blitzkrieg», moren som fordømte tyske krigsforbrytelser. Folk på flukt fra russiske soldater og tanks, «husvegger med arr etter geværkuler og granatsplinter», luften grå av støv, larmen fra bombeflyene og likene som graves fram fra ruinene.

Unnslapp

Selv var Georg heldig som hadde astma, og unnslapp «Der Volkssturm» da russerne kom. Faren leste filosofi i skyttergravene ved Verdun under den første verdenskrigen. Georg husker farens foredrag om Heraklit og «krigen er alle tings far» og moren som bønnfalt ham om ikke å bli nazist.

Propagandafilmene på kino, stormtroppene som tvinger jødene til å skrubbe Berlins gater, søsterens SS-kjæreste som skriver brevrapporter til dem fra Stalingrad, og lærerne som fortalte om historiske pogromer med et snev av begeistring i stemmen. Hitlerjugend. Blut und Boden. Kraft durch Freude.

Serck tegner et sammensatt portrett av Georg, som drømmer om Goya og husker at han hver gang han ble utsatt for brutalitet i Hitlerjugend tenkte på Hedvig i Ibsens «Vildanden», barnet som tok sitt eget liv, og at dette tross alt også var en mulighet for ham selv, eller slik Cioran uttrykte det: «Uten muligheten for selvmordet, ville jeg tatt livet av meg for lenge siden». Nå har han en ubehagelig følelse av å miste synet som straff for å ha sett for mye.

Tematisk kan man få assosiasjoner til Kafka og Beckett: «En dag går jeg ut i solen og gleder meg over at jeg ennå kan gå». Stilistisk kan Serck med sin sedvanlige repeterende, rytmisk-melodiøse og nesten monomane teknikk befinne seg mellom Bernhard og Solstad, der han fra stadig nye vinkler forsøker å innsirkle angsten, kunsten, krigen og døden. Og igjen har han skapt et besnærende romanverk som berører og beveger.