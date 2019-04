Ukens anbefalte sanger

Henriette Hodne korer, mens produsent Jørgen Manke bidrar med tangenter. Ståbass og gitar tar Båtsvik seg selv av, og sangen er spilt inn i Skambra Studio på Kvernaland.

Artisten fra Bryne jobber i tillegg med en norsk versjon av sangen. Det kan hende den dukker opp her, men i mellomtiden får «Into the light» følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Into the light – Båtsvik

Shanalala – White Denim

Little boy – Death By Horse

Closure – Mammoth Penguins

Dermatillomania – Laura Stevenson

Athens – Elva

Prodigal son – Alan Power

I’m gonna tear your playhouse down – Stone Foundation & Graham Parker

Long gone – Wardrobe

I need to be alone – Girl In Red

Tastes good with the money – Fat White Family

Great concerns – Lust for youth

Hello my name is Izzy – Lucero

The strain – True Lies

The modern age – Sleeper

Running after you – Ally Venable

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.