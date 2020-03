Ei død indianerjente skulle ikke ødelegge småbyidyllen

BOK: Engasjerende politikrim fra Twin Peaks-land.

Marit Egaas Stavanger

Robert Dugoni. Lysningen. Krim. 358 sider. Oversatt av Morten Hansen. Gursli Berg Forlag.

Stoneridge er en liten by i fjellene, tre timers kjøring fra Seattle. Der forsvant indianerjenta Kimi Kanasket en fredagskveld i 1976. Dagen etter ble hun funnet druknet i elva, og myndighetene konkluderte med selvmord. Men mye tydet på at noen dekket over saken for at ikke ei død indianerjente skulle ødelegge den forestående landsbyfesten med mesterskapskamp i fotball.

Førti år seinere får kriminaletterforsker Tracy Crosswhite i oppdrag å se på den gamle saken på ny. Tidligere sheriff Buzz Almond er nettopp død, og datteren hans finner ei saksmappe som viser at denne saken har fulgt ham som en mare hele hans yrkesliv. Kan Tracy som jobber i Seattle og har tilgang til moderne etterforskningsteknologi, kaste nytt lys over saken?

Samtidig jobber Tracy og teamet hennes med en høyprofilert drapssak i Seattle der datteren til en beryktet forsvarsadvokat siktes for å ha skutt mannen sin. Det er stor avstand fra kule Seattle til den søvnige småbyen med sin skandinaviske høyfjellsarkitektur. Men det er Stoneridge-saken som får Tracys fulle oppmerksomhet, og etter hvert bruker hun all sin fritid til etterforskningen. Det er mye som virvles opp når hun begynner å snakke med folk. Det finnes et lokalt sagn om en mann som går igjen i en lysning i skogen, samme lysning som har en sentral plass i den gamle saksmappa. Kimis far advarer mot onde ånder, og det dukker stadig opp underliggende rasisme mot den indianske befolkningen.

Dette er den fjerde boka på norsk om etterforskeren Tracy Crosswhite med norsk-sveitsiske aner. Det er etter hvert mange politikrim-serier med kvinner i hovedrollen, ofte slike som Tracy; hyperaktive, personlige problemer, lever for jobben. Det som hever denne boka over gjennomsnittet er først og fremst miljøbeskrivelsene. Den oppdiktede byen Stoneridge har mange likheter med TV-serien Twin Peaks, men viktigere enn de overnaturlige elementene er småbyens kontrollmekanismer og trangsynthet. Hovedpersonen Tracy og personene som omgir henne er interessante og nyansert skildret, og Tracy har en egen evne til å komme folk i møte og skape tillit. I tillegg er beskrivelsen av den tekniske etterforskningen både detaljert, original og avansert.