Se konsert med SSO-musikere

Musikerne i Stavanger Symfoniorkester har hatt konserter hver eneste uke, til tross for koronasituasjonen. Konsertene framover kan du se og høre på Aftenbladet.no. Se kveldens konsert i videovinduet under fra klokken 19.30.

Publisert: Publisert: 29. april

Musikerne må holde to meters avstand, og det blir mindre grupper. Men publikum får oppleve musikerne fra Stavanger Symfoniorkester – på Aftenbladet.no. Foto: Jon Ingemundsen

Stavanger Symfoniorkester kastet seg rundt og har strømmet konserter hver eneste uke etter at Norge ble stengt ned i kampen mot koronasmitten i mars. Konsertrekken fortsetter – og onssdag kveld kan publikum se og høre direktesendt konsert fra Fartein Valen-salen i Stavanger konserthus.

– Dette er orkesterets faste musikere, men vi er veldig nøye med å holde smittevernreglene. Derfor blir det ikke konserter med fullt orkester, men mindre grupper, sier kommunikasjonssjef Cecilie Christ.

Så mange som 10–12 musikere kan være involvert, fordelt på mindre grupper. Konsertrekken fortsetter fram til og med uke 24, noe som betyr at det gjenstår sju konserter.

– Det har vært viktig for SSO å ivareta god kontakt med publikum i denne tiden, understreker Christ. I tillegg til å etablere strømminger fra torsdagskonserter i Fartein Valen allerede fra 26. mars, gjør orkesterets musikere minst en annen ukentlig innspilling eller direktesendt konsert. Dette er ofte musikk som retter seg mot barn og unge, eller på annen måte skiller seg fra vanlig repertoar.

– Da det ble innført besøksstopp ved alle sykehjem, startet en messingkvintett med å spille utendørs konserter. Dette har blitt et populært og kjærkomment avbrekk for beboerne som sitter isolert fra omverden. Denne aktiviteten er opprettholdt, og denne uken spilles den 30. utendørs konserten i rekken, opplyser Christ.

Aftenbladets lesere kan altså med seg noe av det symfoniorkesteret gjør. Sendingen starter onssdag kl. 19.30.

Her er forrige ukes konsert:

Program for onsdagens konsert:

Jean Sibelius (1865-1957):

Rakastava (Elskeren) Op. 14 for strykere (1912)

Elskeren

Kjærestenes vei

God natt - farvel

Leoš Janáček (1854-1928):

Capriccio for klaver og blåsere (1926)

Allegro

Adagio

Allegretto

Andante

Franz Schubert (1797-1828):

Symfoni nr. 5 i B-dur (1816)

Allegro

Andante con moto

Menuetto. Allegro molto - Trio

Allegro vivace



Medvirkende:

James Gaffigan, dirigent

Christian Ihle Hadland, klaver

Varighet: Rundt 1 time

Konserten åpner med en nydelig suite komponert av Jean Sibelius i 1912, Rakastava, som betyr Elskeren. Deretter ønsker vi en av Norges mest spennende pianister, Christian Ihle Hadland, velkommen på podiet til Janáčeks Capriccio for klaver og blåsere.

‘O Mozart! Udødelige Mozart! Hvilke utallige inntrykk av et lysere og bedre liv du har stemplet i våre sjeler!’, skrev Franz Schubert bare noen måneder før han komponerte symfoni nr. 5 i 1816. Symfonien kan på mange måter minne om Mozarts symfonier i melodi, klang, form og uttrykk. Østerrikske Franz Peter Schubert er representant for romantikken og regnes som et av de største navn i musikkhistorien, men ble anerkjent først etter sin død. Schuberts femte symfoni ble urfremført i Wien i 1816 og er en klassisk perle på komponistens tidligromantiske repertoar.