Vakre viser til trøst i tunge tider

Bonnie «Prince» Billy: «I made a place» (Domino/Playground)

Will Oldham, alias Bonnie «Prince» Billy, er en produktiv kar, men det begynner å bli noen år siden han ga ut en helt vanlig plate. I mellomtiden har han blant mye annet spilt inn et helt album fra Susanna Wallumrød på nytt.

Nå er 49-åringen fra Kentucky tilbake i sitt vante hjørne, og der byr han på 13 viser som stryker deg med hårene.

Han har latt seg skremme av pulveriseringen av plateindustrien og lagde sangene uten tanke på gjøre dem ferdig eller spille dem inn, og de lave skuldrene hjalp ham å komme i mål med assistanse av folk fra hjembyen Louisville. Ikke minst er Joan Shelley og hennes gitarist Nathan Salsburg merkbare.

En utstrakt bruk av treblåsere gjør at vi går litt uvante folk-veier, men resultatet er vakkert.

Vi trenger en kar som Oldham i disse tøffe tider, om ikke annet enn for å fortelle oss at verden går videre selv etter undergangen, som han på noe ironisk vis forsikrer oss om i sparsomt arrangerte «This is far from over».

Beste spor: «Squid eye», «You know the one», «Nothing is busted».