Stadier på livets vei

Tobias Nordbø: På gjengrodde turstier. Roman. 206 sider. Aschehoug.

Den danske dikterfilosofen Søren Kierkegaard, som har hatt stor innflytelse på humaniora og som bl.a. Dag Solstad leser med mer enn middels interesse, utga i 1843 boken «Enten-Eller. Et livsfragment», der han introduserer sine nå så berømte eksistensstadier: det estetiske, etiske og religiøse. Tobias Nordbøs (f. 1989) roman med den hamsunsk klingende tittelen «På gjengrodde turstier» er angivelig andre bok i en planlagt trilogi om stadiene.

Hvis vi kan gå ut fra at forfatteren tar stadiene for seg i stigende rekkefølge, er vi således kommet til Etikeren, skjønt også Estetikeren dukker opp i en minneverdig birolle i form av rapperen Onge Ibsen, «prekariatets big boss».

Etter det som kan utledes av opplysningene som gis om bl.a. Brexit, foregår handlingen i Oslo vinteren 2015-2016, der vi følger paret Gunnar (= kamp, kriger) og Yrja (= jord-arbeider) og livet deres i en leilighet i Thereses gate. De bytter på å føre ordet i annethvert kapittel, et i og for seg artig grep som åpner for ulike perspektiver på de samme tingene.

Gunnar jobber som tilsynsvakt i psykiatrien og snakker om at han lever i «Passivitetens tid»; dette er altså før gule vester, bompengebråk og klimastreiker, og før Mishra skrev «Raseriets tidsalder». Hans beste venn er Elias, en skaphomofil jurist med politiske synspunkter à la Paludan og en far som gikk under kallenavnet «Rasshølet».

Yrja er medisinerstudent, leser Hitchens, er opptatt av negativ apologetikk og teodicéproblemet i religionsvitenskapen. Hun er gravid, og de etisk-religiøse anfektelser og spekulasjoner som følger derav, blir selve omdreiningspunktet i romanen. Yrjas beste venninne er Molly, en bifil kunstner som hun har ligget med én gang.

Alt flyter, panta rei, som Heraklit sa. Folk går inn og ut av identiteter og seksualiteter, og moralen er subjektiv og derfor relativ. Nordbø går ut i friskt tempo og anlegger en kvikk og effektiv stil verdig en sitcom, men dette modereres etter som svangerskapsalvoret demrer for paret og 12-ukersterskelen nærmer seg.

Spørsmålene de to må besvare er jo like mye av moralsk som av praktisk art. Sentralt står den klassiske eksistensfilosofiske valgsituasjonen, ikke minst det etisk begrunnede valget og den enkeltes transcendentale potensial. Filosofi og medisinsk terminologi, høy- og lavkultur, god og dårlig smak, det finkulturelle og det vulgære, kunnskap og kuriosa blandes uanstrengt sammen i denne gode og tankevekkende romanen som kanskje fremfor alt handler om å kunne se seg selv og verden med den annens blikk.

Men til sist er jo også Etikeren, ifølge Kierkegaard, dømt til et liv i fortvilelse.