Flott hyllest av 50 år med Alabama

Countryrockerne med sørstatslyd feires av kolleger.

Alabama 50 år etter starten. Fra venstre Jeff Cook, Randy Owen og Teddy Gentry. Foto: Alabama

Alabama: «High cotton» (Lightning Rod)

Alabama har aldri stått på toppen av min spilleliste, men det har de gjort på amerikanske countrylisten.

Det er 50 år siden bandet fra Fort Payne i Alabama ble dannet, noe som markeres av kolleger i bransjen. Kvaliteten på slike plater er alltid varierende, men her er det rikelig med kutt verd å høre. En duett med Jason Isbell og John Paul White er nødt til å bli bra, i «Old flame» fra 1980.

80-tallet var for øvrig Alabamas store tiår, der 27 av deres 29 singler nådde førsteplassen. Pluss på en rekke platinaselgende album, og vi snakker om en suksess.

JD McPherson, Amanda Shires og Todd Snider & Elizabeth Cook gjør det beste ut av sine valgte låter, og albumet toner ut med en julesang med The Blind Boys Of Alabama: «Christmas in Dixie» fra 1982. Dermed er alt vel.

Beste spor: «Feels so right» med Todd Snider & Elizabeth Cook, «Christmas in Dixie» med The Blind Boys Of Alabama, «Why lady why» med JD McPherson, «Old flame» med Jason Isbell & John Paul White, «I can't love you any less» med Amanda Shires.

