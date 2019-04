Game of Thrones

Episode 1, sesong 8. Strømmes på HBO Nordic.

For den mest ivrige fansen har nok ventetiden fortont seg lang som en middels vinter i den fiktive verdenen Westeros. Halvannet år har det tatt fra den siste episoden i sesong 7 ble vist til den 8. og siste sesongen endelig er i gang.

Advarsel: Herfra i teksten avsløres deler av handlingen i tidligere sesonger og litt om den kommende.

Sesong 7 ble rundet av med flere tilfredsstillende vrier. Stark-søstrene ble gjenforent og sørget samtidig for å hevne seg på et utvalg usympatiske menn. Og sannheten om Jon Snows opphav kom for en dag, i hvert fall for noen utvalgte.

Samtidig er det temmelig presserende problemer som har meldt seg i nord, nærmere bestemt en hær av zombier som nå også har fått sin egen drage. I sør er den stadig mer alkoholiserte dronning Cercei i gang med sitt renkespill for å beholde makten mens andre tar støyten i kampen mot den invaderende hæren i nord.

Oppsummeringsepisode

Den første episoden av sesong 8 bærer nok litt preg av at det er mange tråder som skal samles, mye som skal oppsummeres og nye konfliktlinjer som skal etableres. På mange måter framstår den litt som en slags dette har skjedd-sekvens som vises før de virkelige greiene kjøres i gang. Etter å ha ventet utålmodig i halvannet år, er det nesten litt frustrerende, men det er også lett å forstå hvorfor det har blitt sånn.

Heldigvis får vi også noen hint om hva som kan ventes, samt noen takk for sist-vrier som det skal bli spennende å følge videre. Avslutningen på episoden fører tankene tilbake til den aller første episoden i serien, og viser at maktforholdene har endret seg. Når man i tillegg vet at en sentral figur i serien har som motto at man i vedkommendes slekt alltid betaler gjelden sin, er det fritt fram for å spekulere i hva prisen er for den forbrytelsen han gjorde mange år tidligere.

Prinsipper vs pragmatikk

For en som ikke har sett denne serien (de finnes fortsatt) er det sikkert lett å rynke på nesen av konseptet med en middelalder-lignende verden hvor drager, zombier, udøde monstre, og alskens okkulte krefter blandes inn i en politisk dragkamp. Men om man ser forbi alle de fantastiske elementene, er intrigene som skildres til en viss grad overførbare til vår verden, og det er kanskje en av forklaringene på seriens fantastiske popularitet. I akkurat denne episoden blir det mest tydelig i de scenene hvor pragmatisme møter prinsippfasthet. Jon Snow har bøyd seg for dronning Daenerys Targaryen, og det er det ikke alle hans forbundsfeller i nord som liker. Det mer enn antydes at denne konflikten vil bli et sentralt punkt framover. Sett utenfra er det frustrerende så det holder: Det burde jo være alles første prioritet å ta knekken på de som truer med å utslette verden. Alle som kan litt om politikk og historie vet at det på ingen måte er så enkelt.