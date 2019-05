Ukens anbefalte sanger

Medlemmene av Kvelertak er rastløse karer. Nylig var gitarist Maciek Ofstad med på debutsinglen til The Needs, mens trommis Kjetil Gjermundrød og brødrene hans har dannet bandet Temples. De ga ut debutalbumet selv i fjor, og nå får det full distribusjon via Jansen Records.

I Beachheads er det gitarist Vidar Landa og bassist Marvin Nygaard som utfolder seg. Kvelertak-karene har her slått seg sammen med vokalist Børild Haughom og trommis Espen Kvaløy.

«Death of a nation» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Death of a nation – Beachheads

Dream within a dream – Tristen

Play by play – Claude Fontaine

Hvað viltu gera? – Hjálmar

What a world – Joan As Police Woman

Michael was hearty – Jake Xerxes Fussell

Imposter – Jonatha Brooke

The last time that she talked to me – The Hold Steady

Pacific hymn – Johnny Lloyd

Someone new – Mara Connor & Langhorne Slim

Kathleen says – Papercuts

Ladybug – Joshua Lee Turner

A sweeter kind of pain – Simon Bonney

Femten – Spar 5

Ford Fairlane – Reidar Brendeland & Vestlandsfanden

Must I evolve? – Jarv Is...

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.