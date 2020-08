Ung duo overrasker

Leken, mørk og imponerende pop-elektronika.

Chris Leon og Endre Natvik-Berge er León x Flèim. Foto: Stig Morten Thu

Stella Marie Brevik Journalist

León x Flèim: «There is no sound down here»

Flume møter...? Usikker, dette er noe nytt. Duoen León x Fléim bringer noe forfriskende til bordet.

Mange lager popete elektronika.

Mange tar inspirasjon fra hitlistene.

Mange feiler i forsøket.

Men denne duoen har greid å reflektere den unge samtiden, uten å gå i massive klisjéfeller: Musikken er mørk og sår, men samtidig vond, catchy og kreativ.

Chris Leon er vokalist og multiinstumentalist, mens Endre Natvik-Berge er produsent. Sistnevnte går på musikklinjen ved Vågen videregående.

De kjører spakene opp og ned for hver låt på deres nye ep, der de gir lytteren en miksteip av hva de kan, har lært og føler. Hip-hop, ballader og pop på seks spor.

Låtene er ærlige, såre, naive og vågale. Med ungdommelig mot prediker de fred, protesterer mot store krefter og legger seg flate og sårbare ovenfor kjærligheten.

Det kan tidvis bli mye frem og tilbake, men de pirker stadig borti interessante elementer. Et ambisiøst prosjekt som fenger og lover godt for landets musikkeksport.

Beste spor: «Vibe Now!», «LMSWU».