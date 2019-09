Liam Gallagher med en sjokkbølge

1 2 3 4 5 6

Liam Gallagher: «Why me? Why not?» (Warner)

«Shockwave» har vært den mestselgende vinylsinglen i Storbritannia i år. Ingen dårlig start for soloalbum nummer to fra den tidligere Oasis-giganten og en god del mindre Beady Eye-stjernen.

Den to år gamle solodebuten «As you were» ble en solid opptur ved å sende til Liam Gallagher tilbake til toppen i Storbritannia og tilbake på listene i USA. Han har lenger enn langt å gå for å nå Oasis-tilstander, men «Shockwave» er sang som vil få gamle fans til å sprette opp.

Deretter kan de puste ut på fine «One of us» og «Once», men mye er av det utadvendte slaget. Det gjelder ikke minst Mott The Hoople-hamrende «Halo», som i likhet med «Shockwave» er et samarbeid med superprodusent Greg Kirstin og Andrew Wyatt i svenske Miike Snow.

John Lennon er ledestjernen på «Once», men Gallagher nevnte i forkant pønken til Sex Pistols og The Stooges. Han er ikke helt der, men dette er uansett det beste han gjort på årevis.

En solid vitamininnsprøytning som spenner fra pur pop til det psykedeliske.

Beste spor: «Shockwave», «One of us», «Once», «Halo».