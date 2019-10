Piraya fikk Fritt Ords Honnør for dokumentarer om dyremishandling

De to filmene, henholdsvis fra 2014 og 2019, dokumenterer dyremishandling i pelsindustri og hos svinebønder i Norge.

Fritt Ords Honnør består av 100.000 kroner til hver av de fire prisvinnerne. Påskjønnelsen deles ut av Fritt Ords styre.

– Har styrka dyrevelferden

Under en høytidelighet i Oslo ble de fem hyllet av nestleder i Fritt Ords styre, Bård Vegar Solhjell:

– Ingen andre handlinger har skapt liknende oppmerksomhet rundt vilkårene for dyrehold i Norge de senere åra. Ikke politiske forslag, ikke arbeidet til organisasjoner, ikke tilsynene fra Mattilsynet. Jeg vil våge påstanden at arbeidet til prismottakerne har styrka dyrevelferden i Norge, sa Solhjell i sin tale.

– Nesten dagligdags tone

«Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist av NRK Brennpunkt i juni, baserer seg i stor grad på skjulte opptak hos 13 svineprodusenter, flere av dem på Jæren.

I dokumentarfilmen «Pels» blir brudd på god dyrevelferd i norsk pelsdyroppdrett dokumentert. «Pels» ble vist i NRK Brennpunkt i 2014. Solhjell påpekte i sin tale hvordan filmene gjennom bruken av skjult kamera dokumenterer dypt problematiske forhold i begge bransjer:

– Selv la jeg merke til én ting som overraska meg; hvordan mange av bøndene selv kommenterte, nesten spøkefullt, at det de gjorde var uheldig, ulovlig – ja, dyreplageri – i en nesten dagligdags tone. Noe som kan være en sterk indikasjon på at det ikke er onde enkeltmennesker vi ser, men uttrykk for noe mer systematisk, sa Solhjell.

Tre sikta av Økokrim

Begge filmene har gitt konsekvenser, ved at Økokrim har sikta tre svineprodusenter etter den siste filmen og ved at pelsdyrindustrien i Norge er vedtatt avvikla.