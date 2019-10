Passord til journalister i de største mediehusene i Norge er blottstilt på nettet

Avisen har de siste månedene hatt tilgang til mer enn 1,4 milliarder epostadresser og passordene knyttet til dem som følge av omfattende datalekkasjer. Blant de berørte er norske statsråder, generaler, politimestre, ambassadører og bedriftsledere, samt hundretusener av vanlige nordmenn.

2.702 mediefolk fra VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK og Adresseavisen er blant dem som har fått sine passord lekket ut på nettet. Norsk Redaktørforening er bekymret over konsekvensene dette kan få for kildearbeidet til norske journalister.

– Det er helt åpenbart at dette er et problem. Det handler ikke bare om den personlige beskyttelsen, men også om å beskytte kilder som kan være lovet konfidensialitet, og der er det en risiko at deres identitet kan bli avslørt, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Blant de lekkede journalist-passordene er passord som «javielsker», «bernstein», «kvinner», «assman6699» og «huskerdetaldri».