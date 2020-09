– Det største problemet er sjølvsensur

HELGEINTERVJUET: Det største problemet i dagens ytringsklima, er at folk held kjeft i frykt for konsekvensane, meiner Kjersti Løken Stavrum, leiar i Ytringsfridomskommisjonen.

Kjersti Løken Stavrum var i Stavanger under Kapittel for å diskutera ytringsfridom i ei digital tid. Leiaren i den nye ytringsfridomskommisjonen meiner ytringsfridomen hovudsakleg har blitt heilt fantastisk. Foto: Kristian Jacobsen

– Veldig mange som veit noko har ikkje lyst til å dela det, fordi dei er usikre på om det kan få konsekvensar for jobben eller karrieren. Eller det kan bli ubehageleg på sosiale medium. Det største ytringsproblemet i Norge i dag er sjølvsensur, seier Løken Stavrum.

I mars presenterte kulturminister Abid Raja (V) henne som leiar av den nye Ytringsfridomskommisjonen – 21 år etter at sist kommisjon leverte sin rapport.

– Den førre kommisjonen laga ei lovplattform for den formelle ytringsfridomen i Norge. Me skal undersøka den reelle ytringsfridomen og sjå om kartet stemmer med terrenget, seier ho.

Digitale lysår

Det har skjedd mykje med det offentlege ytringsrommet sidan historieprofessor Francis Sejersted i 1999 leverte førre kommisjons forslag til ny paragraf 100, «Ytringsfrihed bør finde Sted». I Løken Stavrums favorittpassus står følgjande: «Det sier seg selv at alle kan ikke informere eller diskutere med alle. Det anarki eller den kakofoni som da vil oppstå, vil true friheten like mye som en totalitær kontroll.»

– Dei setningane viser at det ikkje berre har gått 21 år sidan sist, men at ytringsfridomen har bevega seg fleire tusen digitale lysår. Den førre kommisjonen heldt seg til det redigerte ordskiftet. Men den teknologiske utviklinga har endra rammene for ytringsfridomen fundamentalt, seier Løken Stavrum.

Teknologien har flytta store delar av ordskiftet bort frå redigerte flater. Alle kan nå diskutera med alle, digitalt. Kva som slår gjennom og når fram til akkurat din skjerm, blir for ein stor del avgjort av algoritmar. Dei er i sin tur ofte styrte av globale teknologikonsern i USA eller Kina. Eller av aktørar som vil påverka deg, kanskje til og med manipulera deg. Eller av aktørar som sit på store datamengder, som koplar saman persondata og bruker det strategisk, slik Cambridge Analytica gjorde før Brexit og i det siste, amerikanske presidentvalet. Og då har me ikkje ein gong snakka om kunstig intelligens, som er på full fart inn i ein prosessor nær deg. Eller om 5G-nettet. Eller Tingenes internett.

Kven bestemmer?

Dermed er det også eit spørsmål i kva grad Norge, eller ein norsk kommisjon, kan påverka premissane for ytringsrommet her til lands.

– Kina bringar til dømes med seg ein overvakingskultur i si tilnærming til teknologi som me veit altfor lite om. Det er eit stort problem når det finst slike regime som set nye vilkår for korleis me ytrar oss, seier Løken Stavrum.

Ho meiner me har for dårleg innsikt i algoritmane og korleis dei er skrudde saman. Og at fleire av oss burde skjønna meir av kva det betyr når me klikkar på «Jeg forstår» kvar gong det dukkar opp ein knapp der me må akseptera vilkår me ikkje les gjennom.

– Og så er det eit stort spørsmål for meg om privatlivet i praksis er over. Finst det ein privat digital samtale lenger? Det er eit kjempealvorleg spørsmål der eg dessverre er redd for at svaret er «Nei», seier Løken Stavrum.

Kjersti Løken Stavrum trur ikkje lenger det finst ein privat digital samtale. Foto: Kristian Jacobsen

Faktum er at teknologien gjer at ei rekkje aktørar veit langt meir om oss enn me er klar over. Teknologien kan endåtil vita både kva me kjem til å stemma og kva me kjem til å kjøpa – før me sjølv veit det. Google veit kor me er – og kan lesa posten vår på gmail.

– Me er villige til å inngå transaksjonen med Google fordi han er verdt noko for oss som digitale storforbrukarar, seier Stavrum.

Optimisme og pessimisme

Det optimistiske perspektivet på den digitale revolusjonen på ytringsområdet er at han har demokratisert ordskiftet. Alle kan nå ytra seg og høyrast, ytringa di må ikkje godkjennast av ein debattredigerar i ei avis – eller av ein president i eit diktatorisk regime.

Det pessimistiske perspektivet hevdar at det digitale ordskiftet har blitt ein brutal kloakk, med polarisering, harde utfall, sårande ord, trolling og manipulering, konspirasjonsteoriar og kjensler framfor fakta.

– Eg tilhøyrer dei som meiner ytringsfridomen hovudsakleg har blitt heilt fantastisk. I åra som har gått sidan sist kommisjon, har me alle fått sjansen til å ytra oss og diskutera med andre. Ikkje minst har me fått tilgang på kolossalt mykje meir informasjon. Me kan gå direkte til kjeldene. Me kan sjå heile talen, lesa heile dokumentet, er ikkje lenger prisgitt ein journalist, seier Løken Stavrum.

I staden for å dela pessimismen enkelte går rundt og kjenner på, meiner Løken Stavrum tvert om at det er eit problem at me har blitt så problemfokuserte på ytringsfridomens vegner.

Problemfokuserte

– Me er blitt så problemfokuserte at eg er redd me kan gå inn og gjera ting me ikkje burde på ytringsområdet.

– For eksempel?

– Det kan bli ein reguleringsiver for å gjera noko med nedsidene ved den nye teknologien, utan at me tek inn over oss kor fantastisk dette er. Me må vega ting opp mot kvarandre. Det gjer me ikkje i debatten nå for tida.

Løken Stavrum bruker debatten rundt Sian (Stopp islamiseringen av Norge) den siste tida som illustrasjon:

Den viktigaste dietten i møte med ytringsfridomen, er etter mitt syn å ta seg ei bolle.

– Sian blir framstilt som det store problemet i ytringsklimaet i Norge i dag. Men det er altså ei lita gruppe som – forutseibart – melder at dei skal stå der og der og brenna Koranen – sannsynlegvis - med eller utan bacon rundt. Politiet kjem til å vera til stades.

Ta deg ei bolle

Løken Stavrum meiner ikkje dette er eit problem, men eit privilegium: At ytringsfridomen opererer i eit slikt offentleg rom.

– Me ser kva Sian gjer, me kan diskutera det ope, det er ikkje ute av kontroll. Men så oppfører me oss som om det nå har blitt heilt galskap i landet.

– Sian kalla demonstrasjonen sin «krenkefest». Bør potensielt krenkande ytringar i det heile tatt kunna ytrast?

– Den viktigaste dietten i møte med ytringsfridomen, er etter mitt syn å ta seg ei bolle. Dei fleste er fullt i stand til å skjønna kva slags forsøk på krenking Sian driv på med – mens enkelte dessverre ser på dette som ein sjanse til å kasta tomatar. Me treng ei opplæring i prinsippa for ytringsfridomen – og kvifor me har dei, seier Løken Stavrum.

Naturstridig

Slik ho ser det, er ytringsfridom på sitt vis i strid med naturen:

– Me liker å halda ting litt hemmeleg, me liker å vera private, vil ikkje dela alt. Og så syns me folk burde seia ting me er einige i, for det er mest behageleg. Likevel må ein læra seg og skjønna kor viktige prinsippa bak ytringsfridomen er.

– Det kan tidvis verka som om folk ikkje har tenkt over at ytringsfridomen ikkje er der for å beskytta dei ufarlege orda, men dei upopulære, kontroversielle og problematiske ytringane?

– Nettopp. Det er for desse ytringane me har ytringsfridomen.

Ytringar og bodskap som triggar folk er ikkje noko nytt. Alt frå tabloidaviser til foredragshaldarar har forstått at dei vekker større engasjement med spissa bodskap. Sånn sett spelar algoritmane som styrer oss på nettet på etablert, psykologisk kunnskap.

– Nesten alle kreftene me ser verka på nettet, kjente me frå før av. Men dei blir meir kraftfulle, og dermed farlegare, digitalt, seier Løken Stavrum.

Kjersti Løken Stavrum kjøper ikkje nødvendigvis påstanden om at me er blitt så polariserte her til lands. Foto: Kristian Jacobsen

Ikkje polarisert

Ho kjøper ikkje nødvendigvis påstanden om at me er blitt så polariserte. Ho trur like gjerne me er fanga i ein retorikk om at me er så polariserte. Løken Stavrum trur den offentlege debatten kanskje er meir tilspissa enn før. At mange er blitt flinke på å diskutera, også skarpt.

– Men Norge er ikkje meir polarisert, for det er ikkje mogleg å sjå i det politiske landskapet eller i oppslutninga om parti. Det er heilt naturleg at folk føler behov for å diskutera raske endringar i samfunnet, som innvandring og integrering. Men det betyr ikkje at samfunnet vårt er blitt polarisert. Eg er mykje meir bekymra for at me lagar trykkokarar og at folk ikkje diskuterer i ope lende, seier Løken Stavrum.

Ho meiner det kan verka som om me lar oss fanga av diskusjonar rundt problem som me eigentleg ikkje har.

– Hovudsakleg er Norge eit fantastisk land. Me er ikkje uoverkommeleg mange. Me har to skriftspråk. Me er det mest demokratiske landet i verda. Me har mest pressefridom. Me har ei offentleglov og eit digitalt tilgjenge av innhald dei fleste land kan misunna oss.

– Likevel treng me ein ny ytringsfridomskommisjon?

– Ja. Det kan vera fornuftig å skru på og avklara enkelte ting.

– Eg tenkjer stadig vekk på om det eg seier kan såra nokon – sjølv om det ikkje var min intensjon. Frykta for å krenka nokon har sett seg i mange av oss, seier Kjersti Løken Stavrum. Foto: Kristian Jacobsen

Krenkekulturen

Blant tinga kommisjonen vil sjå på, er ytringsfridom i arbeidslivet.

– Det er blitt for utydeleg om arbeidsgivarar er redde for at motførestellingar ikkje skal koma fram, eller om dei er mest glade når dei ikkje høyrer noko. Eg trur dessverre på det siste.

– Er den såkalla krenkekulturen – at eitt eller fleire menneske kan føla seg krenka av ei ytring – eit problem for ytringsrommet i Norge?

– Eg kjenner på det sjølv. Eg tenkjer stadig vekk på om det eg seier kan såra nokon – sjølv om det ikkje var min intensjon. Frykta for å krenka nokon har sett seg i mange av oss.

– Du meiner folk må tola å bli krenka?

– Folk har full rett til å kjenna seg såra. Men ein kan ikkje gå derifrå til å villa forby andre å ytra seg. Me må kunna diskutera mest mogleg ope, utan frykt for represaliar.