Mer bergensk blir det ikke

Slitesterke bergensere feirer 40 år som band.

De Musikalske Dvergene er foran fra venstre Tom Harry Halvorsen (tangenter) og Helge Grønhaug (sang, gitar). Bak fra venstre Willy Korneliussen (trommer), Øivind Lunde (bass) og Arne Grønhaug (gitar, kor). Foto: Veronika Stuksrud

Geir Flatøe Journalist

De Musikalske Dvergene: «Bak neste blåne» (Grappa)

Det begynner å bli en stund siden «Marianne (Tempo Corvette)» gjorde verden bedre. Singelen kom i 1985 og var med på «En klase bananer og en enkel seng» (1989), debutalbumet til De Musikalske Dvergene.

Hvem kan glemme bildet de malte der; som et udyr på min brors moped? Eller setningen hver jævla torsdag er det fisk hos oss på «Torsdagsfisken»? Eller en sang som «Faen ikkje løst te å gå hem!»?

Dvergene burde blitt store, men det ligger vel i bandnavnet at de ikke ville bli det. Dessuten beskriver de seg som en gjeng halvgamle gubber med høyt hårfeste, allerede da debuten kom ut. Det var kanskje ikke det som skulle til for å erobre landet, men for meg er «En klase bananer og en enkel seng» en av norsk rocks store plater.

«Dvergens andre» (1990) var heller ikke dårlig, med sanger som «God morgen Fredriksen» og «Rolig rock’n roll».

Fakta De Musikalske Dvergene Bakgrunn: Dannet i Bergen i 1980. Utgivelser: «En klase bananer og en enkel seng» (1989), «Dvergens andre» (1990), «Arbeid for trygd» (1993), «Veldig respektable menn» (2004, med Frode Alnæs), «Uten store ord» (2008), «Tunge steiner» (2012), «Goe’ busser» (2015). Les mer

Slik forteller de selv sin egen bakgrunnshistorie: I 1980 dro Helge Grønhaug og Bo Grønningsæter på kino for å se «Life of Brian». Da de forlot salen, stiftet de bandet De Musikalske Dvergene med slagordet «Garantert ambisjonsløs rock».

40 år senere kommer bergensbandet sitt åttende studioalbum. Om de følte seg slitne på 80-tallet, er det ikke blitt lettere nå. Truende skyer og øsende regn, vinden i håret på ustøe bein, er det første de synger i åpningskuttet «Bak neste blåne».

Etter dette trenger vi friske «Eg liker biff». Låten handler om hva de liker, skildret på Dvergenes underfundige vis:

Eg liker de som klager og de som holder munn

Eg liker de som gifter seg en onsdag uten grunn

Det er gjerne de små ting som trekkes fram, også i livets siste fase på «Før dagen e’ slutt». Bedre gravskrift kan ingen forlange:

Det du har bidratt med e’ kje stort

Knapt et øyeblikk i universet

Men nokken fikk nytte av det du har gjort

Og det e’ jo ikkje det verste

«Hjertegod» har et muntert piano, men teksten er mer sørgmodig:

Du var den som alle likte

Du var raus og hjertegod

Det begynner å bli lenge siden no

«Dis i horisonten» er seig og vemodig, og selv en gitarsolo klarer ikke å få liv i den.

Foto: Veronika Stuksrud

«Kompis med speilet» er friskere. Vokalist Helge Grønhaug er ikke lenger kompis med speilet. Han har heller valgt å bli dus med divanen. Artig tekst.

«Sang til sultne kreditorer» er også oppfinnsom, selv om ideen kanskje er bedre enn resultatet. «Timen mellom dur og moll» kommer heller ikke helt i mål. Kompet er jazzaktig friskt, men sangen blir for treg.

Det lover langt bedre når «Et anstendig liv» åpner med trommer og et klassisk gitarriff. Grønhaug ønsket aldri annet enn mer enn et anstendig liv for to, men kjenner at nå er det nok:

Ulvene hyler mot månen

Fanden står og flirer

Byer står i brann

Det nytter ikke å stenge verden ute. Eg sjekker nett og brett og vett og begynner å se syner, synger han.

De avslutter med «Kor ble det av tiden», en depressiv sang om alt som er forbi. Eller som Grønhaug sier det: Vi var fisk i en dam med vatten og låg igjen då havet trakk seg vekk.

De Musikalske Dvergene åpnet albumet med truende skygger og øsende regn, og de avslutter på samme vis. Platens siste vers lyder:

Solen blør og og dagen dør

Vi holder ut til tross

Kor ble av tiden

Kor ble det av oss

Dvergene er ikke lenger udyr på sin brors moped, men rolig rock’n roll er fortsatt noe mitt favoritt-bergensband behersker. Selv på ustøe bein.

Beste spor: «Bak neste blåne», «Eg liker biff», «Før dagen e’ slutt».