Halvgod dansk softkrim

Danske har begynt å ta livet av hverandre i skjærgårdsidyllen, men kjærlighetslivet gjør etterforskningen fryktelig komplisert.

Idyllen i Helsingør blir stadig forstyrret av mord, og denne trioen må løse både drapssaker og sine personlige dramafloker. Foto: TV2

«Sommerdahl-mordene» sesong 2, dansk krim, TV2/TV2 Sumo. Med Peter Mygind, André Babikian, Laura Drasbæk. 4 episoder/filmer. Tilgjengelig fra torsdag 25. mars.



Svenskene har drevet med skjærgårdskrim en stund, blant annet i «Mordene i Fjällbacka» og «Mordene i Sandhamn». Her har idyll, saltvann, duse farger og drap gått hånd i hånd i en slags antitese til den mørke, bestialske skandi-krimmen. Danskene har også skjærgård, og de dræber hinannen også i Helsingør.

Sjefetterforsker Dan Sommerdahl står midt i en livskrise etter at hans kone gjennom 25 år forlot ham i første sesong. Nå vil han gjøre alt for å vinne sin Marianne tilbake, men det er fele om beinet. Her ligger det personlige dramaet. Middels spennende, ganske forutsigbart og helt på jabnå på alle vis. Samtidig som Dan løber efter sin kone, rammes Helsingør av drap på rockestjerner, lærere, kokker og idrettsfolk som forstyrrer, og som må oppklares. Hvilken jakt er viktigst? Den på drapsmannen eller den på ekskonen?

«Sommerdahl-mordene» er en klassisk, moderne krimserie (fire filmer på 1 time og 28 minutter) der drapssakene avsluttes, mens det personlige dramaet fortsetter. Hvis du har sett mye krim, kan du finne løsningen i noen av drapssakene cirka halvveis. Som dramaserie er ikke «Sommerdahl-mordene» så verst. Skuespillet er brukbart, manuset er brukbart og det meste holder mål. Vi blir godt kjent med både Dan (Peter Mygind), Marianne (Laura Drasbæk) og et par til. Krimfortellingene er det verre med. De mangler spenning, nerve og engasjement.

«Sommerdahl-mordene» er softkrim når vi sammenligner med andre serier som skildrer fæle drap, tortur og ondskap veldig tett. Vår danske venner i maritim sone er lettere på foten, lysere til sinns og mindre nærgående i det fæle. De lefler med det, men går aldri langt inn i grapset. Noen vil like det. Hvis du likte de svenske seriene fra skjærgården, så vil du nok like dette også. Men det er mange krimserier der ute som i sum er ganske mye bedre, sånne du sliter med å legge fra deg. Sommedahls dobbeltjakt klarer du fint å legge på vent, for den er ikke all verdens medrivende.