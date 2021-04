Eia, var vi der

Tidløse sanger, vakker stemme og varsom instrumentering.

Sara Watkins drømmer seg tilbake til barndommen. Foto: Jacob Boll

Geir Flatøe Journalist



Sara Watkins: «Under the pepper tree» (New West/Border)

Eia, var der – i barndommens ubekymrede dager. Det skal sies at ikke alle hadde en god barndom, men om ikke tiden leger alle sår, så fortrenger den kanskje mange av dem. Nostalgien setter inn, og du husker sanger du likte som liten.

Sara Ullrika Watkins fra California er 39 år, men sangene hun minnes, er mye eldre. «Second star to the right» er fra 1953, fra Disney-filmen «Peter Pan».

Hun er med i bluegrass-trioen Nickel Creek og tar med seg resten på «Blue shadows on the trail», brukt i Disneys «Pecos Bill» i 1948. Det er mer Disney her og to egenskrevne, pluss sanger for evigheten som «Moon river» og «Beautiful dreamer».

På «Tumbling tumbleweeds», fra rundt 1934, har hun med seg sin andre trio, I’m With Her. «You’ll never walk alone» (1945) vil glede enkelte fotballfans, og på «Edelweiss» (1959) høres den to år gamle datteren.

En nydelig, nesten mediterende plate som tenner lyset vi trenger.

Beste spor: «Second star to the right», «Blue shadows on the trail», «Beautiful dreamer».