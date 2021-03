Årets beste påskekrim

«Nedgravde hemmeligheter» er en stillferdig og jordnær krimserie om det som ligner ganske mye på ekte mennesker. Hvis du bare skal se én påskekrim i år, bør du velge denne.

Cold case-etterforskerne Sonny og Cassie er tilbake i den kanskje sterkeste sesongen av «Nedgravde hemmeligheter». Foto: Matt Frost

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Nedgravde hemmeligheter, sesong 4

Britisk krimserie. Premiere på NRK 1 fredag 2. april. Også tilgjengelig på NRK TV.

Aftenbladets kritikere har sett timevis med påskekrim også i år. Vurderingene finner du under denne saken.

Det har vært noen humper i veien for det sympatiske, britiske etterforskerparet Sunny og Cassie. Når vi møter dem igjen i en fjerde runde av «Nedgravde hemmeligheter», er sistnevnte utbrent og forsøker å få innvilget førpensjon. Men byråkratiet vil det annerledes, hun mangler tre måneder på å kunne gå av, og det er dermed en temmelig desillusjonert og bitter versjon av henne som nok en gang skal i gang med å etterforske gamle forbrytelser.

Noen serier sliter med å finne den rette balansen når de skal skildre politifolk som både privatpersoner og profesjonelle. Her fungerer det imidlertid strålende. Cassies private problemer blir aldri hovedtråden i serien, men samtidig er det tydelig at de påvirker hvordan hun jobber med saken de har fått på bordet denne gang, noe hun også reflekterer over selv.

Når Cassie motvillig sleper seg tilbake på jobb, går hun inn i etterforskningen av et heller makabert likfunn. En hodeløs kropp dukker opp på et gjenvinningsanlegg, og det viser seg etter hvert at liket har vært dypfryst i tre tiår. Etterforskerne finner fram til fryserens eier, men vedkommende er ikke i live lenger. Nye spor peker i retning av en gjeng han kjente i sin ungdomstid, og den interessante vrien er at alle har eller har hatt en nær tilknytning til politiet.

Serien hopper fram og tilbake mellom alle de involverte, både etterforskere, vitner og mulige mistenkte, og gir et godt bilde av hvor de er i dag, både privat og profesjonelt. Det hele er elegant skrudd sammen, hemmelighetene fra fortiden avdekkes gradvis, og samtidig får vi et godt og til tider hjerteskjærende inntrykk av hvordan gamle, vonde hemmeligheter kan påvirke livene til folk.

En av styrkene til «Nedgravde hemmeligheter» er at den sjelden maler ting i svart og hvitt. I stedet skildres mennesker som har både gode og dårlige sider. Lovbryterne er sjelden udelt onde, og medlemmene av lovens lange arm har ikke alltid plettfri vandel, verken formelt eller moralsk. Noen ganger kan tilfeldigheter, mer enn karakterstyrke, avgjøre hvilken retning livene til de forskjellige tar. Det gjør det lett å leve seg inn i historiene til de ulike rollefigurene, og et godt komponert manus gjør at spenningen holdes oppe helt til slutten.