Oljemuseet får penger til ny industriminneplan

Museumsdirektør Finn E. Krogh sier at det på høy tid å oppdatere det gjeldende planverket for en så sentral næring.

Oljemuseet har hittil fått bevilget 0,8 millioner kroner av Olje- og energidepartementet. Foto: Jonas Haarr Friestad

Sonja Loraine Mborja Journalist

Oljemuseet har søkt om totalt 2,4 millioner kroner til å oppdatere og gi ut en ny industriminneplan som beskriver felt og sentrale installasjoner på norsk sokkel. Denne planen er grunnlaget for å velge ut hvilke felt og områder som bør prioriteres i grundigere dokumentasjonsarbeid for ettertiden.

Den siste oppgraderingen var i 2012, og mange nye felt, samt nye industriprosjekt som offshore vind, er siden den gang kommet til.

Venter på svar om totalbeløp

Museumsdirektør i Norsk Oljemuseum, Finn E. Krogh, sier at de har søkt om midler fra Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Norsk olje og gass. De har foreløpig fått innvilget midler fra Olje- og energidepartementet, og avventer nå svar fra de andre organisasjonene.

– Denne søknaden ble sendt så sent som 22. april. Vi har ikke fått et formelt svar fra de andre enda, men det hadde vi ikke forventet fordi søknaden ble sendt ganske nylig. Vi har ikke satt noe frist for å gi tilbakemelding, sier Krogh.

I 2012 forelå det seneste samlede planverket for dokumentasjon av olje- og gassfelt i Norge – et arbeid ledet av Norsk Oljemuseum, og gjennomført i samarbeid med både myndigheter og representanter for industrien.

– Det har skjedd mye på nesten ti år. Vi snakker om cirka 30 nye felt som har kommet i produksjon etter 2012 og flere som er nedstengt. Det betyr at det har skjedd mye på anleggene i havet. I tillegg ser vi nye næringer som er på vei inn på sokkelen, som havvindsturbiner, havbunnsmineraler og transport/lagring av CO₂. Det bør inn i den overordnede planen som vi kommer til å utarbeide. Det blir et overblikk på norsk sokkel og hva som finnes av installasjoner der ute, knyttet til ulike felt, sier han.

Skal kartlegge industriarven

– Dette er for å kartlegge industriarven som oljevirksomheten representerer for Norge. Det er det overordnede målet for dette prosjektet, sier Krogh.

Oljemuseet bemerker at søknaden om midler ble innvilget av Olje- og energidepartementet etter kun én uke.

– Vi setter pris på at Olje- og energidepartementet så raskt sier dette er noe de ønsker at vi skal ta videre. For oss er det et signal om at departementet synes at det arbeidet museet har gjort har vært viktig. Det er en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør, sier Krogh.