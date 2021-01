Disse får pengegaver fra staten

Kulturinstitusjoner i Rogaland får 6,1 millioner kroner som en ekstragave fra regjeringen.

Jærmuseet får nesten 1,4 millioner kroner av staten som ekstrabonus for private pengegaver i fjor. Vitenfabrikken er blant virksomhetene til Jærmuseet. På bildet lærer Magnhild Soma og Linnea Hallingsdal om teknikken bak tegneplatene av formidler Marta Vassbø. Foto: Fredrik Refvem

Kjell Arne Knutsen Journalist

For hver hundrelapp som gis i gave fra private til en aktør innen kunst og kultur, gir staten en ekstrabonus på 25 kroner. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver.

For 2020 kom det inn over 600 søknader til gaveforsterkningsordningen.

– Gaveforsterkingsordningen har på få år blitt en populær og kjærkommen inntektskilde for kulturlivet over hele landet, ikke minst under pandemien. I 2020 mottok store og små kunst- og kulturinstitusjoner private gaver som totalt utløste 152 millioner kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet. Det er ny rekord, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

At kulturlivet i Rogaland til sammen får utbetalt over 6 millioner kroner, gleder gruppelederne i fylket som representerer regjeringspartiene.

– Ordningen er blitt en suksess og vi ser at kulturlivet i Rogaland er aktive i arbeidet med å skaffe private gaver. Det er gledelig å se at det ikke bare er store institusjoner på lista, men at vi også finner små aktører som Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, sier Ole Ueland (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Kjartan Alexander Lunde (V).

Oversikt over tildelingene i Rogaland: Chezville AS 25.000 Dalane Folkemuseum 1.062.500 Engøyholmen Kystkultursenter 171.875 Filmfolket AS 25.000 Haugesund Teater 125.000 ICORN - International Cities if Refuge Network 125.000 Stiftinga Jærmuseet 1.396.851 Museum Stavanger AS 870.789 Piraya Film AS 93.750 Rogaland Teater 542.500 Sandnes Kunst & Kulturhus v/Sandnes kommune 50.000 Stavanger Kammermusikkfestival 138.100 Stavanger konserthus 37.500 Stiftelsen Folken 250.000 Stiftelsen Klokkergården-Skjerpe 32.500 Stiftelsen KÅKÅ Kverulantkatedralen 525.000 Stiftelsen Veteranskibet Rogaland 42.000 Tou Scene AS 62.500 Unge SPOR 295.000 UiS, fakultet for utøvende kunstfag 220 833 SUM 6.091.698