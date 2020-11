Folkemøte om Facebook og Twitter

Ødelegger Facebook og Twitter demokratiet, eller er sosiale medier redningen? Det skal diskuteres på et digitalt folkemøte på onsdag.

Er Mark Zuckerbergs Facebook demokratiets beste venn eller verste fiende? Foto: ROBERT GALBRAITH / X90034

Leif Tore Lindø Journalist

Det er en velkjent og mye brukt påstand at sosiale medier bidrar til en polarisering av meninger. Samtidig har slike kanaler gitt flere mennesker reell mulighet til å ytre seg i offentligheten. Hva gjør egentlig de sosiale mediene med demokratiet? Er Facebook og Twitter på demokratiets side, eller er de en boltreplass for dem som jobber mot folkestyret?

2021 er valgår, og 2020 har vært valgår i USA. Med det som bakteppe inviterer Sølvberget, Kapittel og Stavanger Aftenblad til digitalt folkemøte om sosiale medier onsdag klokken 18.00. Det amerikanske valget blir tema, det samme blir våre lokale politikeres bruk og oppførsel i sosiale medier.

– Vi vil også prøve å finne ut av hvordan sosiale medier kan bli gode verktøy for engasjementet til hver og en av oss fram mot stortingsvalget. Når de politiske debattene flyttes over på for eksempel Facebook, blir de da bedre eller dårligere? Og blir de enklere eller vanskeligere å følge for vanlige folk, sier Espen Røsbak.

Lik og del

Han skal lede folkemøtet sammen med kollega Stine Honoré fra Sølvberget.

Folkemøtet innledes av journalist og tidligere politisk rådgiver Espen Teigen. Han regnes gjerne som hjernen bak tidligere justisminister Sylvi Listhaugs suksess i sosiale medier. Teigen jobber i dag i Nettavisen. Han sto også bak det omstridte Facebook-innlegget og kommentaren «Lik og del» som til slutt førte til at Frp-statsråden måtte gå av.

Øvrige paneldeltakere er partileder i FNB Frode Myrhol, tidligere ordfører i Klepp Ane Mari Braut Nese, digitalredaktør i Stavanger Aftenblad Elin Stueland og forfatter av boka «The Real Frp» Svein Vathne.

Digitalt folkemøte

Espen Røsbak forteller at et av målene med folkemøtene er å ta internasjonale megatrender og plassere dem i lokale og nasjonale sammenhenger.

– Facebook og Twitter har hatt stor betydning, avgjørende betydning, for valg og maktfordeling rundt i verden. Hva skjer hos oss? Sosiale medier kan gjøre det enkelt for hvem som helst å engasjere seg og følge med, men så ser vi at det er mer komplisert enn som så.

På grunn av smittesituasjonen blir arrangementet digitalt, men programlederne tar gjerne imot spørsmål til panelet både i forkant og under folkemøtet.

– Folk kan stille spørsmål i kommentarfeltet til arrangementet på Facebook, eller sendes på e-post til kiellandsenteret@solvberget.no. Det kan folk gjerne gjøre allerede nå, så tar vi med så mange innspill vi får tid til, sier Røsbak.