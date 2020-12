Hjelp, vi flyr

«Horizon line» er en forutsigbar sjangerfilm om en flytur hvor alt som kan gå galt, går galt.

En utrent pilot og en nevenyttig passasjer prøver forgjeves å lande et småfly i denne temmelig svake overlevelsesthrilleren. Foto: Courtesy of STX

Kine Hult



Horizon line

Skuespillere: Allison Williams, Alexander Dreymon, Keith David. Sjanger: Thriller. Regi: Mikael Marcimain. Nasjonalitet: Sverige. Aldersgrense: 12 år.

Denne filmen har vi sett mange ganger før i mange forskjellige varianter, om alt fra dykking til klatring til ublide møter med haier eller alligatorer.

I «Horizon line» handler det om en flytur som går fryktelig galt på mange vis. Hovedpersonen er Sara, en ung kvinne som drar på ferie til Mauritius for å feire bryllupet til en nær venninne. På Mauritius er også Jackson, kjæresten hun forlot et år tidligere, fordi de ikke ble enige om hvilket land de skulle bo i.

Som i så mange andre overlevelsesthrillere, er det altså en relasjonshistorie i bånn, uten at det har den helt store innvirkningen på resten av handlingen.

Det som skjer er i hvert fall at det midlertidig gjenforente paret forsover seg til den eneste fergen som går til øya hvor bryllupet de skal delta i skal finne sted. Heldigvis får de haik med et småfly, og heldigvis har piloten gitt Sara flytimer på et tidligere tidspunkt, for de har ikke flydd spesielt lenge før han plutselig får hjerteinfarkt og dør.

Sara overtar spakene, men flyr rett inn i en rekke problemer, deriblant dårlig vær, ødelagt utstyr, knust kompass, drivstoffmangel, brutt radiokontakt, og så videre. Selvsagt er det bare åpent hav i alle retninger, så det nytter ikke å lande. Sånn må det vel kanskje også være, skal man klare å holde det gående i halvannen time på et heller tynt premiss.

Filmen gir en viss anerkjennelse til segmentet som mener at det meste kan fikses med gaffateip og en god MacGyver-innstilling. Det beveger seg ofte farlig nær parodien, som om man aldri klarer å forstå når leken er god og bare fortsetter å kaste nye hindringer imot våre helter.

Det beste som egentlig kan sies om filmen, er at den byr på en del fine bilder fra et tropisk paradis, som norgesferie-segmentet kan drømme seg litt bort i. Historien er det vanskelig å ta på alvor, men den fungerer på et vis som hjernedød underholdning, hvis man virkelig ikke har annet å ta seg til.